Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın son maçında Kayserispor-Fenerbahçe maçı oynandı. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok önem taşıyan maçta Kayserispor'u deplasmanda Soldado (2), Aatıf Chahechouhe, Şener Özbayraklı ve Giuliano'nun golleriyle 5-0 yenerek puanını 51 yaptı. Kayserispor-Fenerbahçe maçının özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm detayları MYNET.COM'da..



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Maça Fenerbahçe fırtına gibi başladı. 8. dakikada Mehmet Topal'ın uzun pasını çok iyi kontrol eden Soldado, yaptığı düzgün vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 4 dakika sonra bu kez sahneye Aatif Chahechouhe sahneye çıktı ve ceza sahası dışından attığı harika golle skoru 2-0 yaptı. 21'de Şener golü kaçırırken, 44. dakikada maçın yıldızı Soldado ilk yarının 3-0 bittiğini ilan eden isim oldu.



Fenerbahçe ikinci yarıda da sahada etkili olan taraftı. 58'de Dirar'ın ara pasına hareketlenen Şener sağ çaprazdan sert vurdu ve kaleci Vedat'ı avlayarak skoru 4-0 yaptı. 86'da son sözü Dirar'ın asistinde Giuliano söyledi ve Fenerbahçe sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 51 yaparken, Kayserispor ise 41 puanda kaldı.





KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE



STAT: Kadir Has

SAAT: 20.00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: BeIN SPORTS 1



KAYSERİSPOR: Vedat, Levent, Kucher, Toledo, Kana Bıyık, Şamil, Güray, Varela, Mendes, Deniz, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

- 5. dakikada Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden plase vuruşu yandan auta gitti.

- 8. dakikada Mehmet Topal'ın uzun pasını çok iyi kontrol eden Soldado, yaptığı düzgün vuruşla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

- 12. dakikada ceza sahası dışında topu alan Aatif Chahechouhe attığı harika golle skoru 2-0 yaptı.

- 21. dakikada Şener'in sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı plase vuruş direğin dibinden dışarı gitti.

- 28. dakikada Umut Bulut'un sert şutunda Volkan gole izin vermedi.

- 41. dakikada Şamil'in uzaktan şutu yandan auta gitti.

- 44. dakikada Giuliano'nun ara pasında topla buluşan Soldado'nun şutunu Vedat kurtardı, dönen topu iyi takip eden Soldado durumu 3-0 yaptı ve ilk yarı sona erdi.

- 53. dakikada Ryan Mendes'in şutu farklı şekilde auta gitti.

- 58. dakikada Dirar'ın ara pasına hareketlenen Şener sağ çaprazdan sert vurdu ve skoru 4-0 yaptı.

- 62. dakikada Şener'in ortasını Vedat tokatladı, topu önünde bulan Aatıf rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ama top dışarı gitti.

- 66. dakikada Varela'nın uzak mesafeli şutu Volkan Demirel'de kaldı.

- 84. dakikada Oğuz Kaan'ın plasesini kaleci Vedat tokatladı.

- 86. dakikada Dirar'ın asistinde Giuliano golü attı ve Fenerbahçe maçı 5-0 kazandı.



MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, son maçlarına göre kadroda tek değişiklik yaptı. Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında Galatasaray ile oynadıkları derbide ilk 11'de görev alan Mehmet Ekici'yi yedeğe çeken Kocaman, bu oyuncunun yerine Kayserispor karşısında Aatıf Chahechouhe'ya formayı verdi. Sarı-lacivertli takım, maça Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Dirar, Chahechouhe, Giuliano ve Soldado 11'iyle çıktı.



VOLKAN DEMİREL'İN 500. MAÇI

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Kayserispor karşısında 500. kez sarı-lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen ikinci futbolcu unvanını elinde bulunduran Volkan Demirel, daha önce Süper Lig'de 376, Avrupa kupalarında 86, Türkiye Kupası'nda 34, TFF Süper Kupa'da da 3 kez kaleyi korudu.



KAYSERİSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor ise geçen haftadaki Atiker Konyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıktı. Atiker Konyaspor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen kaleci Lung ve Sapunaru ile sakatlığı bulunan Badji, Fenerbahçe maçında forma giyemedi. Atiker Konyaspor ilk 11'de forma giyen Lopes, Atila Turan ve Kravets ise bu maçta yedekler arasında yer aldı. Kayserispor'da bu futbolcuların yerine Vedat Karakuş, Levent Gülen, Espinoza, Güray Vural, Varela ve Kana Bıyık forma giydi.



KALE VEDAT KARAKUŞ'A EMANET

Kayserispor'da birinci kaleci Lung'un cezalı, diğer kaleci Muammer Yıldırım'ın da omzundan ameliyat edilmesi nedeniyle kaleyi 20 yaşındaki Vedat Karakuş korudu. Süper Lig'de ilk kez bir maçta görev alan genç kaleci, bu sezon bir kez de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giymişti. Kayserispor'da Vedat Karakuş'un yedeği ise 21 yaş altı takımından Nuh Naci Kırlangıçoğlu oldu.



OTİZME DİKKAT ÇEKİLDİ

Karşılaşma öncesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, seremoniye çıkan hakemler, futbolcular ile otizmli çocuklara mavi renkli kaşkol taktı.

KAYSERİSPOR 0 - 5 FENERBAHÇE



STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz



KAYSERİSPOR: Vedat Karakuş, Levent Gülen, Kucher, Kana Bıyık, Şamil Çinaz, Güray Vural (Dk. 74 Kravets), Espinoza (Dk. 46 Boldrin), Varela, Mendes (Dk.65 Amorim), Deniz Türüç, Umut Bulut

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 72 Oğuz Kağan Güçtekin), De Souza, Dirar, Chahechouhe (Dk. 85 Fernandao), Giuliano, Soldado (Dk. 63 Alper Potuk)



GOLLER: Dk. 8 ve Dk. 44 Soldado, Dk.12 Chahechouhe, Dk. 58 Şener Özbayraklı, Dk. 86 Giuliano (Fenerbahçe)

SARI KART: Dk. 23 Espinoza, Dk. 64 Kucher (Kayserispor), Dk. 26 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 55 Chahechouhe (Fenerbahçe)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

5. dakikada Umut Bulut ceza yayı önünde bekleyen Deniz Türüç'e meşin yuvarlağı aktardı. Deniz Türüç'ün müsait pozisyonda kaleye gönderdiği sert şut az farkla auta gitti.

8. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mehmet Topal, topu savunmanın arkasına koşu yapan Soldado'ya gönderdi. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Soldado'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

12. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Kısa paslarla Kayserispor yarı alanına yerleşen Fenerbahçe'de Giuliano Soldado paslaşmasının ardından Soldado topu ceza yayı önünde bekleyen Aatıf Chahechouhe'ya çıkardı. Kendisine gelen topu düzelten Aatıf Chahechouhe'nun sert şutunda kalecinin sağında meşin yuvarlak filelere buluştu: 0-2

21. dakikada Fenerbahçe atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Şener Özbayraklı'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

44. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. De Souza'nın ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Soldado ofsayt gerekçesiyle duraklayan savunma oyuncularının arasından topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

58. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar iki rakibinin arasından koşu yapan Şener Özbayraklı'ya şık bir ara pası çıkardı. Aldığı pasla ceza alanına sağ çaprazdan giren Şener Özbayraklı'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'un kapatığı köşeden ağlarla buluştu: 0-4

78. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün sert şutunda meşin yuvarlak sağ direk dibinden auta gitti.

86. dakikada Giuliano ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Dirar altıpasın sol çaprazında topla buluştu. Savunmayı aşamayan Dirar ceza alanı içerisinde uygun pozisyonda bulunan Giuliano'ya pas verdi. Boş pozisyonda Giuliano, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-5