Akhisarspor 1 - 2 Başakşehir (Maç özeti)

Süper Lig'in 27. hafta maçında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Maça ev sahibi ekip çok hızlı başladı. 13. dakikada Serginho, Bilal Kısa'nın asistini geri çevirmedi ve Başakşehir önünde Akhisar'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirleyen gol oldu.

İkinci yarıya Başakşehir fırtına gibi başladı ve henüz ilk dakikada Eljero Elia, attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Golden sonra iyice toparlanan Başakşehir'de

75'te Edin Visca, Alparslan Erdem'in pasında topu ağlara gönderdi ve Başakşehir maçta 2-1 öne geçti. Akhisarsporlu oyuncular gol öncesi topun oyun alanını terkettiği gerekçesiyle uzun süre itiraz etti ama hakem gole hükmetti.



83'TE AKHİSAR 10 KİŞİ KALDI

83. dakikada Akhisarsporlu Miguel Lopes, rakibine yaptığı müdahale sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Başakşehir, Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Başakşehir, puanını 56 yaparken, Akhisarspor ise haftayı 34 puanda kapattı.

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 1 - 2 MEDIPOL BAŞAKŞEHİR



STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen



TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Larsson (Dk. 70 Olcan Adın), Serginho, Bilal Kısa, Eray Ataseven (Dk. 77 Bia), Muğdat Çelik, Seleznov (Dk. 85 Henrique)

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Da Costa (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Epureanu, Alparslan Erdem, Visca, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Elia (Dk. 77 Napoleoni), Adebayor (Dk. 85 Bajic)



GOLLER: Dk. 13 Serginho (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 47 Elia, Dk. 75 Visca (Medipol Başakşehir)

KIRMIZI KART: Dk. 83 Miguel Lopes (Teleset Mobilya Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Muğdat Çelik (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 69 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

9. dakikada Bilal Kısa'nın ortasında ceza yayı sağ çaprazında göğsüyle topu yumuşatan Seleznov'un vuruşunda, kaleci Volkan Babacan uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

13. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Bilal Kısa'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde topa yükselen Serginho'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Emre Belözoğlu'nun ceza alanı içinde attığı sert şutta, top kaleci Milan Lukac'da kaldı.

44. dakikada Larsson'un ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Seleznov'un yerden vuruşunda, kaleci Volkan Babacan topu uzaklaştırdı.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikasında Medipol Başakşehir, beraberliği yakaladı. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci'nin yerden ortasıyla arka direkte topla buluşan Elia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

75. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Alparslan Erdem'in sol çapraza doğru gönderdiği topu karşılayan Visca'nın şutunda, top filelere gitti: 1-2.

85. dakikada Napoleoni'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Alparslan Erdem'in şutunda, top az farkla dışarı çıktı.