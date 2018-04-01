Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle: Lider kritik dönemeçte (Beinsports 1 ve alternatif kanallar)

2017 – 2018 Süper Lig sezonu son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışına sahne oluyor. Yarışta 4 takım bulunuyor ve şu anki lider Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Trabzonspor maçı sarı kırmızılıların önündeki zorlu fikstürün başlangıcı olarak görülüyor ve şampiyonluk yarışındaki diğer takımlar doğal olarak puan kaybı bekliyorlar. Peki Sadece Galatasaray ile Trabzonspor değil Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir taraftarlarının da sonucunu merakla beklediği Galatasaray Fenerbahçe maçı nasıl canlı izlenir?

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

Bu akşam statta olamayıp maçı izlemek isteyenler için Türkiye'de tek seçenek Beinsports 1 kanalı. Ücretli olan bu kanala bu maç için ödeme yaparak abonelik almadan karşılaşmayı isteyebiirsiniz. Alternatif olarak maçı Mynet'in aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.

Galatasaray Trabzonspor canlı anlatım için tıklayınız

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI ALTERNATİF KANALLAR

Yurtdışında bu kritik karşılaşmayı izleyecekler içinse bulundukları ülkeye göre farklı alternatif kanallar mevcut. Pek çok Afrika ülkesinde A+ Sport Afrika kanalı maçı canlı yayımlayacak. Güney Amerika, Asya vb. ise Beinsport'un o ülkede faaliyet gösteren kolu ile karşılaşma canlı izlenebilir. Kanada'daki Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları maçı DAZN Canada ve fuboTV Canada kanallarında seyredebilrler.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ KODROLARI

GS: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

TS: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

TAKIMLARIN SON DURUMU

Sarı kırmızılılar ile bordo mavililerin son 5 maçlık performansına bakıldığında Galatasaray'ın bir adım önde olduğu görülüyor. Galatasaray son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Trabzonspor ise son 5 maçında 3 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti.

GALATASARAY EVİNDE İDDİALI

Galatasaray özellikle iç saha performansı ile dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 15 lig maçında ise 14 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.