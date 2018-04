Galatasaray - Trabzonspor | CANLI YAYIN

Süper Lig'in 27. haftası Galatasaray-Trabzonspor maçına sahne oluyor. Galatasaray-Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...





GALATASARAY - TRABZONSPOR



STAT: Türk Telekom

SAAT: 19.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN SPORTS 1



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim



TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay



MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI



- 2. dakikada Yusuf derinlemesine bir pasla Burak'ı gördü ama Burak topu istediği gibi kontrol edemeyince gol fırsatı kaçtı.

- 3. dakikada Galatasaray çok adamla rakip kaleye geldi ancak içeri çevrilen topta Trabzonspor savunması başarılıydı.

- 6. dakikada Abdülkadir'in içeriye çevirdiği topa Novak dokunamadı.

- 7. dakikada Mariano'nun şutunu Feghouli tamamladı ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

- 17. dakikada Selçuk İnan'ın vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

- 21. dakikada Yusuf Yazıcı'nın düşürülmesiyle kazanılan frikikte Burak'ın şutu barajdan döndü.

- 30. dakikada Belhanda dönerek vurdu, top Onur'da kaldı.

- 32. dakikada Belhanda bu kez daha uzak bir mesafeden şansını denedi ancak çerçeveyi tutturamadı. Üstten aut...

- 35. dakikada Gomis'le duvar pası yapan Rodrigues'in ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşta top savunmadan geri döndü.

- 36. dakikada Trabzonspor'da Jose Sosa, Nagatomo'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

- 38. dakikada Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta yaşanan karambolde Gomis'in havalandırdığı top kaleci Onur'da kaldı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'ın ilk 11'inde 2 değişikliğe gidildi. Geride kalan haftada Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Fernando Reges ve Martin Linnes'in yerine, Mariano Filho ile Ryan Donk başlangıç kadrosunda yer aldı. Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando, bordo-mavili ekibe karşı oynayamazken, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Martin Linnes ise tedavisi tamamlanmasına karşın yedeklerde kendisine yer buldu. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısına, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk İnan, Donk, Feghouli, Rodorigues, Belhanda ve Gomis 11'i ile çıktı.



SELÇUK VE SERDAR MAÇA YETİŞTİRİLDİ

A Milli Futbol Takımı kampında sakatlık yaşayan sarı-kırmızılı oyuncular Selçuk İnan ve Serdar Aziz, Trabzonspor müsabakasına yetiştirildi. Sarı-kırmızılı sağlık heyetinin gayretleriyle takımla çalışmalara başlatılan Selçuk ve Serdar, bordo-mavili ekibe karşı ilk 11'de sahaya çıktı.



MARIANO DÖNDÜ

Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Mariano Filho, bordo-mavili ekibe karşı forma giydi. Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olan ve Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alamayan Mariano, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri arasında yer aldı.



TRABZONSPORLU FUTBOLCULARA TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi ısınma bölümünde kuzey kale arkası tribünde taraftarlarını selamlayan Trabzonsporlu oyunculara tepki gösterdi. Tribün telleri önüne toplanan taraftarlar, sahaya yabancı madde de atarken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz taraftarlara sakin olmaları yönünde işaret yaptı.



RIZA ÇALIMBAY'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray deplasmanında takımını, geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmaya göre 2 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Çalımbay, Olcay Şahan ile sarı kart cezalısı Ogenyi Onazi'nin yerine Tomas Hubocan ve Abdülkadir Ömür'e ilk 11'de şans verdi. Geçtiğimiz maçta savunmada oynayan Okay Yokuşlu yeniden orta sahaya dönerken, Hubocan stoperde Uğur Demirok ile birlikte görev yaptı. Bordo-mavili ekipte, sakatlıkları süren Esteban Alvarado, Jan Durica, Matus Bero ve Fabian Castillo ise maç kadrosunda yer almadı. Trabzonspor, Galatasaray karşısına, Onur Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Abdülkadir Ömür, Kucka, Okay Yokuşlu, Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz 11'i ile çıktı.



TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray-Trabzonspor müsabakasına futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu. Türk Telekom Stadı tribünlerini dolduran taraftarlar, takımları lehine tezahüratlar yaparak maçın başlamasını bekledi. Yaklaşık 2 bin 500 Trabzonspor taraftarı, kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı.



TRABZONSPOR TARAFTARINDAN ANLAMLI PANKART

Bordo-mavili taraftarlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen özel jetin İran'da düşmesi sonucu 7 arkadaşı ve 3 mürettebat ile birlikte yaşamını yitiren Mina Başaran için pankart açtı. Başaran Holding'in sahibi ve Trabzonspor'un eski yöneticisi Hüseyin Başaran'ın kızı olan Mina Başaran'ın resminin bulunduğu dev pankart, müsabakanın başlamasından hemen önce Trabzonspor taraftarlarının bulunduğu tribünde açıldı.



FERNANDO CEZALI

Galatasaraylı tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges, Trabzonspor karşısında oynayamayacak. Fenerbahçe derisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando takımdaki yerini alamayacak.



FEGHOULI VE SERDAR AZİZ SINIRDA

Galatasaray'da Trabzonspor müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Galatasaray takımında Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, sarı kart görmeleri durumunda ligin 28. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı olacaklar.



EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak Galatasaray'ın iç saha performansı oldukça iyi. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 15 lig maçında ise 14 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



GALATASARAY, TRABZONSPOR'A SON 3 MAÇTA DA YENİLDİ

Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor'a karşı ligdeki son 3 maçını da kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'a karşı 8. haftada evinde oynadığı müsabakayı 1-0, 25. haftada konuk olduğu maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi. Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 gol atabildi.



TRABZON'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Ligin son 2 haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-1, sahasında da Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, lig lideri rakibi karşısında kazanarak art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek. Ligde 42 puanla 5. sırada yer alan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda zorlu rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor.



DEPLASMAN SERİSİ

Deplasmanda en son yenilgisini ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 1-0'lık sonuçla alan ve daha sonra 8 dış saha maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek. Ligde 21 Ekim 2017 tarihinde Evkur Yeni Malatyaspor maçında son dış saha yenilgisini alan bordo-mavililerin deplasmanda 161 gündür bileği bükülmüyor.



4 İSİM YOK

Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı Nijeryalı Ogenyi Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ile Matus Bero, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.



7 OYUNCU SINIRDA

Trabzonspor’da Galatasaray karşılaşması öncesi 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Bero'nun yanı sıra Onur Recep Kıvrak, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan ve Dame N'Doye Galatasaray mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligin 28. haftasında Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.