Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray-Trabzonspor maçı oynandı. Galatasaray, şampiyonluk yolunda çok önem taşıyan maçta Trabzonspor'u Feghouli ve Gomis'in golleriyle 2-1 yenerek puanını 57 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Trabzonspor'un tek golünü orta sahadan Kucka kaydetti. Galatasaray-Trabzonspor maçının özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm detayları MYNET.COM'da...



Maça Galatasaray fırtına gibi başladı. 7. dakikada Mariano'nun yavaş bir şekilde kaleye doğru giden şutunu Feghouli tamamladı ve Galatasaray maçta 1-0 öne geçti. Galatasaray ilerleyen dakikalarda Belhanda ile net fırsatları değerlendiremese de devreyi 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıya da Galatasaray iyi başladı. 60. dakikada Trabzonspor savunmasını hataya zorlayarak topu kapan Gomis şık bir vuruşla Onur'u avladı ve skoru 2-0'a getirdi. 90+2'de Kucka'nın orta sahadan attığı gol Trabzonspor'a yetmedi ve Galatasaray maçı 2-1 kazanmayı başardı.



Bu sonuçla Galatasaray puanını 57'ye yükseltirken, Trabzonspor ise 42 puanda kaldı.







GALATASARAY - TRABZONSPOR



STAT: Türk Telekom

SAAT: 19.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN SPORTS 1



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim



TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay



MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI



- 2. dakikada Yusuf derinlemesine bir pasla Burak'ı gördü ama Burak topu istediği gibi kontrol edemeyince gol fırsatı kaçtı.

- 3. dakikada Galatasaray çok adamla rakip kaleye geldi ancak içeri çevrilen topta Trabzonspor savunması başarılıydı.

- 6. dakikada Abdülkadir'in içeriye çevirdiği topa Novak dokunamadı.

- 7. dakikada Mariano'nun şutunu Feghouli tamamladı ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

- 17. dakikada Selçuk İnan'ın vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

- 21. dakikada Yusuf Yazıcı'nın düşürülmesiyle kazanılan frikikte Burak'ın şutu barajdan döndü.

- 30. dakikada Belhanda dönerek vurdu, top Onur'da kaldı.

- 32. dakikada Belhanda bu kez daha uzak bir mesafeden şansını denedi ancak çerçeveyi tutturamadı. Üstten aut...

- 35. dakikada Gomis'le duvar pası yapan Rodrigues'in ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşta top savunmadan geri döndü.

- 36. dakikada Trabzonspor'da Jose Sosa, Nagatomo'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

- 38. dakikada Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta yaşanan karambolde Gomis'in havalandırdığı top kaleci Onur'da kaldı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

- 52. dakikada Yusuf Yazıcı'nın karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu Muslera çıkardı.

- 54. dakikada Galatasaray savunmasındaki büyük hata sonrası Burak topu almak istedi ancak çabuk çıkan Muslera buna izin vermedi.

- 60. dakikada Trabzonspor savunmasını hataya zorlayarak topu kapan Gomis şık bir vuruşla Onur'u avladı ve skoru 2-0'a getirdi.

- 63. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sert şutu kaleci Muslera'da kaldı.

- 67. dakikada Okay'ın kısa düşen topunu Onur'dan alan Garry Rodrigues, topla çok oynayınca Galatasaray 3. golden oldu.

- 69. dakikada ceza yayından Feghouli'nin volesi üstten auta gitti.

- 78. dakikada Gomis'in geriye bıraktığı topa Feghouli gelişine vurdu, Onur köşeden çıkardı.

- 87. dakikada Trabzonspor etkili geldi. Sağ kanattan içeri çevrilen topa Rodallega gelişine vurdu ancak top kaleyi bulmadı.

- 90+2. dakikada orta saha çizgisi üzerinde kazanılan serbest vuruşta Muslera'nın önde olduğunu gören Kucka topu doğrudan kaleye yolladı ve muhteşem bir gole imzasını attı ve maç 2-1 sona erdi.



GALATASARAY 2 - 1 TRABZONSPOR



STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk (Dk. 90 Tolga), Feghouli, Belhanda (Dk. 85 Sinan), Rodrigues (Dk. 83 Yasin), Gomis

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan (Dk. 56 N'Doye), Novak, Okay, Kucka, Sosa (Dk. 69 Olcay), Abdülkadir (Dk. 81 Rodallega), Yusuf, Burak



GOLLER: Dk. 7 Feghouli, Dk. 60 Gomis (Galatasaray) - Dk. 90+2 Kucka (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Donk, Muslera (Galatasaray) - Sosa, Hubocan, Uğur (Trabzonspor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Mariano, ceza yanının sağ tarafında Abdülkadir Ömür'den kaptı topu kale sahasına doğru gönderdi. Bu bölgede uygun durumda topla buluşan Feghouli, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

17. dakikada Gomis'in ceza sahasında yaptığı vuruşta savunmadan dönen topu Selçuk İnan kontrol etti. Bu futbolcunun ceza sahasının sağ çaprazında müsait durumda yaptığı vuruşta ise top yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Belhanda'nın ceza yayı içinde yerden çektiği şutta, kaleci Onur Kıvrak yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada Yusuf takım arkadaşının pasında Muslera ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun ayağının dışı ile yaptığı vuruşu Muslera son anda çıkarttı.

55. dakikada bordo mavili takım kontra atak yakaladı. Okay'ın uzun pasında topla buluşan Kucka bir süre topu sürdükten sonra vuruşunu yaptı, Muslera topa sahip oldu.

60. dakikada Trabzonspor savunmasına baskı yapan Gomis istediğini aldı ve Okay'dan topu kaparak ceza sahası içerisine girdi. Topu Onur'un üzerinden aşırtan Fransız golcü, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

63. dakikada Yusuf'un uzaktan şutunu Muslera kontrol etti.

73. dakikada Belhanda sol kanatta rakibinden sıyrıldı ve topu ceza sahası yayı üzerinde bulunan Gomis'e yolladı. Gomis'in vuruşu üstten auta gitti.

78. dakikada Donk'un pasında Gomis tek dokunuş ile meşin yuvarlağı Feghouli'ye bıraktı. Cezayirli oyuncunun vuruşu direkten dışarı çıktı.

90+2. dakikada Trabzonspor, Kucka'nın orta sahadan kullandığı serbest vuruştan kaydettiği muhteşem gol ile maçta durumu 2-1'e getirdi.



MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'ın ilk 11'inde 2 değişikliğe gidildi. Geride kalan haftada Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Fernando Reges ve Martin Linnes'in yerine, Mariano Filho ile Ryan Donk başlangıç kadrosunda yer aldı. Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando, bordo-mavili ekibe karşı oynayamazken, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Martin Linnes ise tedavisi tamamlanmasına karşın yedeklerde kendisine yer buldu. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısına, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk İnan, Donk, Feghouli, Rodorigues, Belhanda ve Gomis 11'i ile çıktı.



SELÇUK VE SERDAR MAÇA YETİŞTİRİLDİ

A Milli Futbol Takımı kampında sakatlık yaşayan sarı-kırmızılı oyuncular Selçuk İnan ve Serdar Aziz, Trabzonspor müsabakasına yetiştirildi. Sarı-kırmızılı sağlık heyetinin gayretleriyle takımla çalışmalara başlatılan Selçuk ve Serdar, bordo-mavili ekibe karşı ilk 11'de sahaya çıktı.



MARIANO DÖNDÜ

Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Mariano Filho, bordo-mavili ekibe karşı forma giydi. Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olan ve Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alamayan Mariano, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri arasında yer aldı.



TRABZONSPORLU FUTBOLCULARA TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi ısınma bölümünde kuzey kale arkası tribünde taraftarlarını selamlayan Trabzonsporlu oyunculara tepki gösterdi. Tribün telleri önüne toplanan taraftarlar, sahaya yabancı madde de atarken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz taraftarlara sakin olmaları yönünde işaret yaptı.



RIZA ÇALIMBAY'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray deplasmanında takımını, geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmaya göre 2 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Çalımbay, Olcay Şahan ile sarı kart cezalısı Ogenyi Onazi'nin yerine Tomas Hubocan ve Abdülkadir Ömür'e ilk 11'de şans verdi. Geçtiğimiz maçta savunmada oynayan Okay Yokuşlu yeniden orta sahaya dönerken, Hubocan stoperde Uğur Demirok ile birlikte görev yaptı. Bordo-mavili ekipte, sakatlıkları süren Esteban Alvarado, Jan Durica, Matus Bero ve Fabian Castillo ise maç kadrosunda yer almadı. Trabzonspor, Galatasaray karşısına, Onur Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Abdülkadir Ömür, Kucka, Okay Yokuşlu, Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz 11'i ile çıktı.



TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray-Trabzonspor müsabakasına futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu. Türk Telekom Stadı tribünlerini dolduran taraftarlar, takımları lehine tezahüratlar yaparak maçın başlamasını bekledi. Yaklaşık 2 bin 500 Trabzonspor taraftarı, kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı.



TRABZONSPOR TARAFTARINDAN ANLAMLI PANKART

Bordo-mavili taraftarlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen özel jetin İran'da düşmesi sonucu 7 arkadaşı ve 3 mürettebat ile birlikte yaşamını yitiren Mina Başaran için pankart açtı. Başaran Holding'in sahibi ve Trabzonspor'un eski yöneticisi Hüseyin Başaran'ın kızı olan Mina Başaran'ın resminin bulunduğu dev pankart, müsabakanın başlamasından hemen önce Trabzonspor taraftarlarının bulunduğu tribünde açıldı.

PAYLAŞ