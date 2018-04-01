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Sinan Engin'den bomba Aykut Kocaman iddiası!
2 saat önce
Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'la ilgili bomba bir iddiada bulundu. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili de çarpıcı açıklamalar yapan Sinan Engin, Galatasaray Divan Kurulu sonrası Dursun Özbek ve Adnan Polat'la ilgili de konuştu. Sinan Engin, Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçıyla da ilgili de değerlendirmelerle bulundu. İşte Sinan Engin'în çarpıcı açıklamaları...
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DURSUN ÖZBEK'İN İFADE SORUNU VAR | "Dursun Özbek beni ikna edemedi. Bugün Dursun Özbek'le ilgili sosyal medyada iyi bir şey görmedim...
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Dursun Özbek'in en büyük sorunu kendini ifade edememesi. Dursun Özbek böyle hatalar yapmaz. Ben inanmak istemiyorum, inanmıyorum da."
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ADNAN POLAT'A ÖZÜR BORCU VAR | "Adnan Polat'a bu Galatasaray camiasının özür borcu vardır. Adnan Polat'la ilgili kötü bir şey çıkmadı. Adnan Polat, liseli değil diye ibra edilmedi."
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ALİ KOÇ'A İNANMIYORUM | "Ali Koç'u destekliyor olabilirsiniz ama Aziz Başkanı orada yuhlamak ayıptır. o sizin camianızın başkanı iki tarafa da ayıp ediyorsunuz.
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Ali Koç, 'Şampiyonluğu, Fenerbahçe başkanlığına tercih ederim' dedi. Ben de başkan adayı olsam bunu derim fakat burada Ali Koç'a inanmıyorum.
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Seçim süreci futbolcuları etkilemez. Dört tane başkan adayı olsa camia dörde mi bölünecek? Ali Koç'a burada katılıyorum.
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3 Temmuz'un yıldızlarından birisi de Ali Koç'tur. Ali Koç'un başkanlığa olan saygısı çok güzel. Umarım bu 2-3 Haziran'a kadar da devam eder."
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BEŞİKTAŞ-ALANYA MAÇI | "Bugün iyi mücadele eden bir Aytemiz Alanyaspor takımı vardı. Talisca, Oğuzhan ve Babel bugün çok etkiliydi.
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Negredo vasat bir santrfor. Beşiktaş'a karşı defans yaparsan en zor rakibi olursun. Göztepe bu taktikle gelir ve defans yaparsa kazanabilir.
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Mustafa Pektemek'in kapasitesi belli. Beşiktaş'a gelecek sezon acil bir forvet lazım. Lens, Beşiktaş seviyesinde oyuncu değil.
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Fenerbahçe kötü giderken ön plana çıktı. Lens'ten Quaresma gibi olmasını beklemeyin. Negredo ve Lens figuran olur.
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