Sinan Engin'den bomba Aykut Kocaman iddiası!

1 / 13 DURSUN ÖZBEK'İN İFADE SORUNU VAR | "Dursun Özbek beni ikna edemedi. Bugün Dursun Özbek'le ilgili sosyal medyada iyi bir şey görmedim...



2 / 13 Dursun Özbek'in en büyük sorunu kendini ifade edememesi. Dursun Özbek böyle hatalar yapmaz. Ben inanmak istemiyorum, inanmıyorum da."



3 / 13 ADNAN POLAT'A ÖZÜR BORCU VAR | "Adnan Polat'a bu Galatasaray camiasının özür borcu vardır. Adnan Polat'la ilgili kötü bir şey çıkmadı. Adnan Polat, liseli değil diye ibra edilmedi."



4 / 13 ALİ KOÇ'A İNANMIYORUM | "Ali Koç'u destekliyor olabilirsiniz ama Aziz Başkanı orada yuhlamak ayıptır. o sizin camianızın başkanı iki tarafa da ayıp ediyorsunuz.



5 / 13 Ali Koç, 'Şampiyonluğu, Fenerbahçe başkanlığına tercih ederim' dedi. Ben de başkan adayı olsam bunu derim fakat burada Ali Koç'a inanmıyorum.



6 / 13 Seçim süreci futbolcuları etkilemez. Dört tane başkan adayı olsa camia dörde mi bölünecek? Ali Koç'a burada katılıyorum.



7 / 13 3 Temmuz'un yıldızlarından birisi de Ali Koç'tur. Ali Koç'un başkanlığa olan saygısı çok güzel. Umarım bu 2-3 Haziran'a kadar da devam eder."



8 / 13 KOCAMAN BIRAKACAK | "Aykut Kocaman sezon sonunda Fenerbahçe'deki görevini bırakacak."



9 / 13 BEŞİKTAŞ-ALANYA MAÇI | "Bugün iyi mücadele eden bir Aytemiz Alanyaspor takımı vardı. Talisca, Oğuzhan ve Babel bugün çok etkiliydi.



10 / 13 Negredo vasat bir santrfor. Beşiktaş'a karşı defans yaparsan en zor rakibi olursun. Göztepe bu taktikle gelir ve defans yaparsa kazanabilir.



11 / 13 Mustafa Pektemek'in kapasitesi belli. Beşiktaş'a gelecek sezon acil bir forvet lazım. Lens, Beşiktaş seviyesinde oyuncu değil.



12 / 13 Fenerbahçe kötü giderken ön plana çıktı. Lens'ten Quaresma gibi olmasını beklemeyin. Negredo ve Lens figuran olur.

