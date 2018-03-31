Antalyaspor 2 - 0 Bursaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor, sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Maicon ve 71. dakikada Deniz Kadah attı.



Karşılaşma öncesi Antalyaspor'un kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk'un 9. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Seremonide, Bursaspor oyuncusu Mikel Agu'nun önünde bulunan çocuğun İstiklal Marşı okunduğu sırada ağlaması dikkati çekti.



MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Batalla'nın pasıyla topla buluşan Kembo'nun ceza sahasına girmeden sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jevtovic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Deniz Kadah'ın şutunda top, kaleci Harun Tekin'den döndü. Boşta kalıp önüne düşen meşin yuvarlağı altı pas içinde ağlarla buluşturan Maicon, takımını öne geçirdi: 1-0.

41. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Maicon'un ceza sahasına ortasında altı pas önünde topla buluşan Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada sol kanatta son çizgiye kadar inen Kembo'nun ortasında, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Shehu'nun vuruşunda top auta çıktı.



Maçın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarı



56. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Doukara'nın şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Delarge'nin vuruşunda, Diego'nun müdahalesiyle top kornere gitti.

72. dakikada ev sahibi ekip, farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Sakıb Aytaç'ın ortasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Doukara, meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Deniz Kadah'a aktardı. Deniz Kadah'ın düzgün vuruşunda top, kaleci Harun Tekin'in solundan ağlarla buluştu: 2-0.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor maçı 2-0 kazandı.



Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Hakan Özmert, Charles, Maicon (Dk. 85 Emre Güral), Deniz Kadah (Dk. 90+4 Chico), Jevtovic (Dk. 71 Vainqueur), Doukara

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk. 62 Delarge), Ekong, Titi, Aziz Eraltay, Agu, Furkan Soyalp (Dk. 72 Sow), Kembo, Batalla, Shehu, Stancu (Dk. 75 Yusuf Erdoğan)

Goller: Dk. 30 Maicon, Dk. 72 Deniz Kadah (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Maicon, Dk. 75 Vainqueur (Antalyaspor), Dk. 73 Batalla (Bursaspor)

PAYLAŞ