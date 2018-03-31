Beşiktaş 1 - 0 Aytemiz Alanyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynadığı lig maçlarında henüz kaybetmeyen Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a da aynı tarifeyi uyguladı ve Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçı, 1-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi. İşte Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçının özeti ve tüm ayrıntıları...



Beşiktaş ilk yarıda Talisca, Gökhan Gönül ve Babel ile rakip kaleyi yoklarken aradığı golü 29. dakikada buldu. Anderson Talisca, kaydettiği müthiş golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

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İkinci yarıda Beşiktaş, hücumda temposunu korudu ancak pozisyon bulmakta zorlandı. Maçın son anlarında oyunu Beşiktaş yarı sahasına yıkan Aytemiz Alanyaspor, aradığı golü bulamadı ve Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.



Bu sonucun ardından Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki iddiasını devam ettirdi ve puanını 53'e yükseltti.



Kümede kalma savaşı veren Aytemiz Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

Kritik maçta Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un 11'leri şöyleydi;



Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo



Alanyaspor: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI



Dakika 10: Alanyaspor etkili geldi. MBilla sağdan ceza alanına girip sağ köşeye sert vurdu, Fabri son anda kornere çeldi.



Dakika 23: Oğuzhan sağ kanattan bindiren Gökhan'ı gördü. Gökhan bomboş posizyonda ceza alanına girdi. Yerden ortasında kaleci Haydar yatarak topu aldı.



Dakika 25: Sol kanatta topu alan Babel, ceza alanına yaklaşarak şutunu attı, sert topu kaleci son anda tokatlayarak kornere çeldi.



Dakika 29: Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Talisca, topu soluna çekti ve kaleci Haydar'ın uzanamayacağı köşeye topu göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Dakika 32: Talisca ceza alanının sağında topu aldı. Ceza alanında bekleyen Negredo'ya doğru ortasını yolladı. Top biraz yüksek kalınca Negredo kafa vuruşunu yapamadı.



Dakika 36: Negredo Alanyaspor ceza alanı önünde topu aldı. Ancak şut açısını bulamayınca pozisyonun tehlikesi de sona erdi.



Dakika 41: Alanyaspor için gol fırsatı. Emre Akbaba, ceza sahası önüne kadar gelip şutunu attı. Top üstten az farkla auta çıktı.



Dakika 44: Uzun topu Tosic kafayla kaleci Fabri'ye indirdi. Ancak pası kısa düşünce Efecan araya girmek istedi. Fabri tehlikeyi erken sezip uzaklaştırdı.

İkinci yarı

Dakika 60: Alanyaspor etkili geldi. Seken topu Beşiktaş ceza alanı önünde Sackey aldı. Bir ara pası ile Efecan'ı kaçırmak istedi ama son anda savunma ayak koydu.



Dakika 65: Alanyaspor etkili geldi. Jr. Fernandes kaleyi karşısına alıp rakiplerini geçti. Plaseyi yolladı. Fabri kontrolü sağladı.



Dakika 69: Babel sol kanatta topu aldı. Ortasını yolladı. Ceza alanı içinde Oğuzhan dokuanmadı ve top direkt sağ kanada açıldı.



Dakika 70: Alanyaspor'da Sackey bir pasla Emre'yi gördü. Emre soldan ceza alanına girip şutunu attı ancak Gökhan son anda ayak koyarak şutu engelledi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Barış Şimşek, Kemal Yılmaz, Mehmet Metin

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Tolgay Arslan (Dk. 80 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Talisca (Dk. 85 Vagner Love), Babel, Negredo (Dk. 63 Lens)

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Tzavellas, Welinton, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner (Dk. 46 Maniatis), Efecan Karaca (Dk. 71 Douglas), Emre Akbaba, Mbilla (Dk. 46 Villafanez), Fernandez

Gol: Dk. 29 Talisca (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 34 Tolgay Arslan, Dk. 53 Hutchinson, Dk. 70 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+2 Necip Uysal, Dk. 90+3 Vagner Love (Beşiktaş), Dk. 72 Welinton, Dk. 89 Sackey (Aytemiz Alanyaspor)

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşmaya son lig mücadelesine göre üç değişiklikle çıktı.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, cezalı Adriano Correia ile Gary Medel'in yerine Pepe ve Caner Erkin'e görev verdi.



Güneş, 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma'nın yokluğunda orta sahanın sağ kanadında görev verdiği Jeremain Lens'i de Aytemiz Alanyaspor karşısında yedek soyundurdu. Bu oyuncunun yerine Oğuzhan Özyakup, ilk 11'de şans buldu.



Pepe, 3 maç sonra



Siyah-beyazlı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli savunma oyuncusu Pepe, 3 maç sonra bu fırsatı yakaladı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada ayak parmağı kırılan ve bu nedenle Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarını kaçıran Portekizli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor mücadelesiyle formasına kavuştu.



Oğuzhan Özyakup da 5 maç sonra ilk 11'de



Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup, ligde 5 maç sonra ilk 11'de oynama şansı yakaladı.



Süper Lig'de son olarak 21. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, sonraki 5 karşılaşmada aynı fırsatı bulamadı. Atiker Konyaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer almasına rağmen görev alamayan siyah-beyazlı oyuncu, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir karşısında ise sonradan oyuna dahil oldu.



Negredo, maskeyle oynadı



Aytemiz Alanyaspor karşısında forvet hattında görev alan Negredo, özel maskeyle oynadı.



Ligin 26. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen İspanyol oyuncu, bu şekilde Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında gol aradı.





Gökhan Töre, 682 günün ardından kadroda



Siyah-beyazlı ekibin oyuncularından Gökhan Töre, uzun bir aradan sonra Beşiktaş formasıyla bir maç kadrosunda yer aldı.



Geçen sezon başında İngiltere'nin West Ham United ekibine kiralık olarak verilen ancak uzun süreli sakatlık nedeniyle burada fazla oynama fırsatı bulamayan Gökhan Töre, 2017-2018'de ilk kez kadroda kendisine yer buldu.



Gökhan Töre, 682 gün sonra Beşiktaş formasıyla kadroda tercih edildi. Siyah-beyazlı oyuncu, 2015-2016 sezonun son haftasında Konyaspor ile 18 Mayıs 2016'da oynanan maçta yedek başlayıp 59. dakikada oyuna dahil edilmişti.



Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Lens'in yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Domagoj Vida, Vagner Love ile Cyle Larin yedekler arasında yer aldı.



Siyah-beyazlı oyuncular, sahaya "Otizme Mavi Işık Yak" yazılı pankartla çıktı.