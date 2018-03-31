Evkur Yeni Malatyaspor 4 - 1 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Gençlerbirliği’ni 4-1 yendi. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 37 yaparken, Gençlerbirliği ise 27 puanda kaldı.

AHMET OĞUZ'UN İLGİNÇ BARAJ TAKTİĞİ İŞE YARAMADI

Maçın 33. dakikasında Yeni Malatyaspor’un kaleye çok yakın bir bölgeden kazandığı serbest vuruş öncesinde, Gençlerbirliği sağ beki Ahmet Oğuz barajın arkasında yere uzandı.



Yerden yapılabilecek vuruşun kaleye gitmesini engellemek isteyen Ahmet Oğuz’a hakem Arda Kardeşler izin vermedi ve yerden kalkmasını istedi. Ardından vuruşu kullanan Aytaç Kara topu ağlara göndererek takımını 1-1’lik beraberliğe taşımayı başardı.



EVKUR YENİ MALATYASPOR 4 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ



STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken



EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Murat, Cissokho, Pereira, (Dk. 87 Dening), Khalid Boutaib, Azubuike (Dk. 68 Gilberto), Sadık, Adem (Dk. 89 Rahman), Chebake, Aytaç Kara, Mina

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet (Dk. 73 Milinkovic), Uğur, Scekic, Dos Santos, Pogba, Skuletic (Dk. 69 Serdar Özkan, Khalili, Aydın (Dk. 46 Manu), Zeki, Sessegnon



GOLLER: Dk. 33 Aytaç, Dk. 70 Pereira, Dk. 80 ve 90+3 Gilberto (Evkur Yeni Malatyaspor) Dk. 9 Sessegnon (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Adem (Evkur Yeni Malatyaspor) - Khalili (Gençlerbirliği)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

9. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Skuletic'in kafayla indirdiği topla buluşan Sessegnon, Cissokho'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

33. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Aytaç Kara geçti. Aytaç'ın yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Hopf'un kapattığı köşeden filelere gitti: 1-1.

40. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Hopf'dan döndü. Ardından Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.

41. dakikada sol kanattan Aytaç'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Pereira'nın şutunda meşin yuvarlak, sağ kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Ahmet Oğuz sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine ortasını yaptı. Sol çaprazda topu kontrol eden Aydın Karabulut'un bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

70. dakikada Chabake’nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Pereira’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

72. dakikada sol kanatta Cissokho’nun pasında Gilberto kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda top Hopf gole izin vermedi.

80. dakikada sol kanatta topla buluşan Cissoko’nun pasında Gilberto’nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top kalecinin sağından top ağlarla buluştu: 3-1

90+3. dakikada Boutalib’in ara pasında topla buluşan Gilberto’nun ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1