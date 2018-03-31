Osmanlıspor - Konyaspor maçının hakemi değişti
31 Mart 2018 | 15:24
Osmanlıspor-Atiker Konyaspor maçının hakemi değişti. Pazar günü oynanacak maçta Ekrem Kan yerine Candaş Elbil yardımcı hakem olarak görev alacak.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor arasında yapılacak karşılaşmanın yardımcı hakemi değişti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, saat 13.30'da Ankara'da yapılacak maça atanan yardımcı hakemin Ekrem Kan'ın antrenman esnasında sakatlanması nedeniyle yerine TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Candaş Elbil'in atandığı kaydedildi.
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