Osmanlıspor - Konyaspor maçının hakemi değişti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor arasında yapılacak karşılaşmanın yardımcı hakemi değişti.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, saat 13.30'da Ankara'da yapılacak maça atanan yardımcı hakemin Ekrem Kan'ın antrenman esnasında sakatlanması nedeniyle yerine TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Candaş Elbil'in atandığı kaydedildi.

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