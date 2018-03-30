Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Kardemir Karabükspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'de 27'nci haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.



Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren tek golü, 47. dakikada Bifouma kaydetti.



Bu sonucun ardından kırmızı beyazlı ekip puanını 41'e çıkarırken, Kardemir Karabükspor 12 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



13. dakikada Traore'nin ceza yayı sağ çaprazından şutunda top direğin yanından auta çıktı.

23. dakikada Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Bifouma'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rybka'da kaldı.

35. dakikada Osman Çelik'in sağdan ceza alanına ortasında altıpasta iyi yükselen Ergin Keleş'in kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

37. dakikada Bifouma'nın sağdan ceza alanına ortasında topu önünde bulan Kone'nin penaltı noktası civarından vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Rybka kontrol etti.

44. dakikada sol kanattan verkaçlarla ceza alanına giren Robinho'nun çapraz pozisyondan vuruşundan kaleci Rybka topu kornere çeldi.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



İkinci yarı



47. dakikada Sivasspor golü buldu. Sol kanattan topla son çizgiye inen Mert Hakan Yandaş'ın penaltı noktası civarına gönderdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Bifouma'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

50. dakikada Auremir'in sağdan ceza alanına ortasında arka direkte topu önünde bulan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları çizgiden çıkardı.

54. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Robinho'nun ceza alanı sol çaprazından vuruşunda kaleci Rybka'dan seken topu, altıpasta Tayyib Talha Sanuç son anda kornere gönderdi.

76. dakikada Hakan Bilgiç'in pasında topla buluşan Robinho'nun ceza alanı sol çaprazından etkili şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti. Aynı dakikada, Osman Çelik'in ceza yayı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle kornere tokatladı.



Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Hakan Bilgiç, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş-Dk. 81 Saivet), Bifouma, Robinho, Kone (Dk. 68 Cyriac)

Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Osman Çelik, Alican Karadağ (Dk. 81 Murat Akın), Leandrinho (Dk. 68 Ahmet Karadayı), Traore, Kage (Dk. 57 Bliznichenko), Ergin Keleş

Gol: Dk. 47 Bifouma (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Hakan Aslantaş, Dk. 77 Bliznichenko, Dk. 90 İshak Doğan (Kardemir Karabükspor), Dk. 29 Boye, Dk. 33 Robinho, Dk. 88 Cyriac (Demir Grup Sivasspor)

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