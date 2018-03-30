Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Alanyaspor'u Süper Lig 27. haftasında Vodafone Park'ta ağırlıyor. Milli maç nedeniyle verilen ara sonrasında Süper Lig'de Beşiktaş ile Alanyaspor, ligdeki 4. randevularına çıkıyorlar. Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak. Peki Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig 27. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Lige verilen aradan sonra Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Beşiktaş ile Alanyaspor, ligde sırasıyla 3. ve 13. sırada yer alıyorlar. Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olarak 50 puanda kalan ve üçüncü sıraya düşen Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımaya çalışacak. Ligde 4. kez karşı karşıya gelecek Beşiktaş - Alanyaspor maçı biletleri ne kadar? Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını hakem Barış Şimşek yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri Kemal Yılmaz ile Mehmet Metin iken dördüncü hakem Bahattin Şimşek. Beşiktaş - Alanyaspor maçı BeIN Sport 1 kanalı ve BeIN Connect üzerinden canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ İLE ALANYASPOR 4. KEZ KARŞILAŞIYOR!
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ligde mücadele hakkını geçen sezon yakalayan rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı. 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a iki lig maçında da 4-1'lik skorlarla üstünlük kuran Beşiktaş, bu sezonki ilk müsabakada da deplasmanda 2-1 galip geldi.
Rakibine 3 karşılaşmada toplam 10 gol atan Beşiktaş, 3 gol yedi.
BEŞİKTAŞ'TA ALANYASPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM
Beşiktaş'ta kart cezalısı oyuncular Ricardo Quaresma, Gary Medel ve Adriano Correia, yarınki mücadelede oynayamayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın yanı sıra rakibine yaptığı hareketlerden dolayı 5 maç ceza alan Quaresma, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir mücadelelerinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımını yalnız bırakacak.
Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Medel ile Adriano da müsabakada görev alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Dusko Tosic, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan yarınki karşılaşmada sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI
Beşiktaş, Süper Lig’in 27. Haftasında 31 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da Vodafone Park’da Alanyaspor ile karşılaşacaktır.
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Bilet Fiyatları
Kategori 1 : 245TL
Kategori 2 : 225TL
Kategori 3 : 195TL
Kategori 4 : 170TL
Kategori 5 : 150TL
Kategori 6 : 135TL
Kategori 7 : 90TL
Kategori 8 : 80TL
VIP : 650TL
1903 A-E BLOK : 650TL
1903 B - D BLOK : 700TL
1903 C BLOK : 750TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.