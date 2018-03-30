Süper Lig 27. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Lige verilen aradan sonra Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Beşiktaş ile Alanyaspor, ligde sırasıyla 3. ve 13. sırada yer alıyorlar. Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olarak 50 puanda kalan ve üçüncü sıraya düşen Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımaya çalışacak. Ligde 4. kez karşı karşıya gelecek Beşiktaş - Alanyaspor maçı biletleri ne kadar? Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını hakem Barış Şimşek yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri Kemal Yılmaz ile Mehmet Metin iken dördüncü hakem Bahattin Şimşek. Beşiktaş - Alanyaspor maçı BeIN Sport 1 kanalı ve BeIN Connect üzerinden canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ İLE ALANYASPOR 4. KEZ KARŞILAŞIYOR!



Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ligde mücadele hakkını geçen sezon yakalayan rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı. 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a iki lig maçında da 4-1'lik skorlarla üstünlük kuran Beşiktaş, bu sezonki ilk müsabakada da deplasmanda 2-1 galip geldi.



Rakibine 3 karşılaşmada toplam 10 gol atan Beşiktaş, 3 gol yedi.



BEŞİKTAŞ'TA ALANYASPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Beşiktaş'ta kart cezalısı oyuncular Ricardo Quaresma, Gary Medel ve Adriano Correia, yarınki mücadelede oynayamayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın yanı sıra rakibine yaptığı hareketlerden dolayı 5 maç ceza alan Quaresma, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir mücadelelerinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımını yalnız bırakacak.



Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Medel ile Adriano da müsabakada görev alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Dusko Tosic, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan yarınki karşılaşmada sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.



BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI



Beşiktaş, Süper Lig’in 27. Haftasında 31 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da Vodafone Park’da Alanyaspor ile karşılaşacaktır.



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Bilet Fiyatları

Kategori 1 : 245TL

Kategori 2 : 225TL

Kategori 3 : 195TL

Kategori 4 : 170TL

Kategori 5 : 150TL

Kategori 6 : 135TL

Kategori 7 : 90TL

Kategori 8 : 80TL

VIP : 650TL

1903 A-E BLOK : 650TL

1903 B - D BLOK : 700TL

1903 C BLOK : 750TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.