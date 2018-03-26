Süper Lig devlerinden ayrılması beklenen futbolcular

1 / 16 Sezon sonunda yüksek fiyatlara transfer yapması olası futbolcuları bir araya getirdik. İşte transfer ihtimalleri... (Sporx)



2 / 16 15) EDIN VISCA

Başakşehir'in resmi tekliflere rağmen Katar ve Sevilla'ya göndermediği Edin Visca, Süper Lig'de yine asist krallığının zirvesinde bulunuyor. Rakamların 15 milyon euronun üzerine çıkması halinde Bosnalı yıldızın ayrılığı gerçekleşir

3 / 16 14) OĞUZHAN ÖZYAKUP

Beşiktaş ile 5 yıllık prensip anlaşmasına varan Oğuzhan Özyakup resmi imzayı henüz atmadı. Sözleşmesi biten Oğuzhan'ın adı özellikle İngiliz takımları ile anılıyor. Bir sürpriz yapıp Beşiktaş'a veda edebilir.

4 / 16 13) JOSEF DE SOUZA

WBA'nın adeta kapısından dönen Josef de Souza, Fenerbahçe'de ciddi alıcı olan futbolcuların başında geliyor. Buna rağmen 10 milyon euroluk bonservis bedeli önündeki set olarak görünüyor. Olası ayrılığı bir sürpriz olarak değerlendirilmeyecek

5 / 16 12) SOFIANE FEGHOULI

Galatasaray'da olası transfer kısıtlaması durumunda Sofiane Feghouli'nin rotası değişebilir. 7-10 milyon euroluk transfer potansiyeli bulunan Cezayirli oyuncu, Galatasaray'ın en büyük kozlarınında bri olarak görünüyor.

6 / 16 11) YOUNES BELHANDA

Sneijder'in ardından 10 numaranın yükünü pek de kaldıramayan Belhanda, Dünay Kupası'nda sahne alacak. İyi performans sergilemesi durumunda Galatasaray çift haneli bosnervis bedeline hayır demeyecektir.

7 / 16 10) OKAY YOKUŞLU

Trabzonspor'un 24 yaşındaki milli yıldızı Okay Yokuşlu Alman ekiplerinin radarında ve sürekli izleniyor. WBA'dan resmi teklif aldı. 8 milyon euroluk teklif durumunda Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun ayrılmasına izin verecek.

8 / 16 9) ABDÜLKADİR ÖMÜR

Abdülkadir Ömür’ün talipleri her geçen gün artıyor. Devre arasında birçok menajerin, “İsteyen çok takım var, yetki verin işi bitirelim” tekliflerini elinin tersiyle iten ve sezon sonunu işaret eden yönetimin, yaz aylarında masada bir hayli terlemesi bekleniyor. Düşünülen para ise 25 milyon euro

9 / 16 8) YUSUF YAZICI

Bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çeken Yusuf Yazıcı uzun süredir takip ediliyor. Mukavelesi 2022’ye kadar uzatılan Yusuf Yazıcı’nın yıllık ücreti 250 bin TL’ye çıkartılmıştı. En ciddi taliplerinin Lyon, Monaco ve Porto olduğu iddia ediliyor. Tahmini bonservis 15 milyon euro

10 / 16 7) RYAN BABEL

Beşiktaş'ta futbol kariyerinin 2. baharını yaşayan Ryan Babel, Çinlilerin gözdesi oldu. 14 milyonluk resmi teklifi geri çeviren Babel sezon sonunda görüşme kararı almıştı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, yılda 2.1 milyon Euro garanti ücret ve puan başı 4 bin Euroya oynuyor

11 / 16 6) GARRY RODRIGUES

Galatasaray'da Fatih Terim ile bambaşka bir kimliğe bürünen Garry Rodrigues için özellikle Ada ekiplerinin teması var. Newcastle United'ın 12 milyon euroluk resmi teklifi de masanın üzerine koyduğu iddia edilmeye başlandı

12 / 16 5) NABIL DIRAR

Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda kendini gösterecek olan Nabil Dirar'ın Fenerbahçe taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmadı ve olası teklif durumunda gidişine izin verilecektir

13 / 16 4) VAGNER LOVE

Beşiktaş'ın devre arasınra renklerine bağladığı Love'nin yeni rotası olarak Brezilya gösteriliyor. Siyah beyazlılar bu oyuncuyu takasta kullanabilir. Love olmazsa Negredo'nun gönderilip farklı tipte bir golcünün transferi gerçekleşir.

14 / 16 3) ANDERSON TALISCA

Beşiktaş'ın 21 milyon euroya bonservisini almak istediği Anderson Talisca için birçok talip devrede. Beşiktaş son aşamaya getise dahi burada son sözü Talisca söyleyecek.

15 / 16 2) ARDA TURAN

Başakşehir'de beklenen performansı henüz gösteremeyen Arda Turan, gelecek sezonda rotasını farklı bir yere çevirebilir. Başakşehir'in şampiyonluk ve satılma durumu da bunda etken olacak