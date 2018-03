Süper Lig ve Türkiye Kupası derbi tarihleri açıklandı

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak derbi maçlarının tarihleri açıklandı. Ligde 27. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 1 Nisan Pazar günü y apılacak. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak duyuruldu.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Medipol Başakşehir arasında 29. haftadaki karşılaşma ise 15 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.



Süper Lig'de 31. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.



5 HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI

Derbi tarihleriyle birlikte Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın programı da açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde önümüzdeki 5 haftada oynanacak maçların programı belli oldu.



27. HAFTA



30 MART CUMA

20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül)



31 MART CUMARTESİ

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)



1 NİSAN PAZAR

13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)

13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)



2 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



28. HAFTA



6 NİSAN CUMA

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



7 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)



8 NİSAN PAZAR

13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)



9 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)



29.HAFTA



13 NİSAN CUMA

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)



14 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)



15 NİSAN PAZAR

13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)

16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)



16 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)



30.HAFTA



20 NİSAN CUMA

20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



21 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)



22 NİSAN PAZAR

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)

19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)



23 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)



31. HAFTA



27 NİSAN CUMA

20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)



28 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)



29 NİSAN PAZAR

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)



30 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)