Süper Lig ve Türkiye Kupası derbi tarihleri açıklandı
Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın arasındaki mücadele ise 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda...
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak derbi maçlarının tarihleri açıklandı. Ligde 27. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 1 Nisan Pazar günü y apılacak. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak duyuruldu.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Medipol Başakşehir arasında 29. haftadaki karşılaşma ise 15 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'de 31. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.
5 HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI
Derbi tarihleriyle birlikte Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın programı da açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde önümüzdeki 5 haftada oynanacak maçların programı belli oldu.
27. HAFTA
30 MART CUMA
20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül)
31 MART CUMARTESİ
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
1 NİSAN PAZAR
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)
13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
2 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
28. HAFTA
6 NİSAN CUMA
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
7 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
8 NİSAN PAZAR
13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)
9 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)
29.HAFTA
13 NİSAN CUMA
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)
14 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
15 NİSAN PAZAR
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
16 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)
30.HAFTA
20 NİSAN CUMA
20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
22 NİSAN PAZAR
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)
19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
23 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)
31. HAFTA
27 NİSAN CUMA
20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)
28 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
29 NİSAN PAZAR
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
30 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)