Şampiyonluk oranları değişti! Favori Galatasaray
19 Mart 2018 | 15:54
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken, iddaa şampiyonluk oranlarını da güncelledi. İddaa'nın açıkladığı yeni oranlarda Galatasaray favori gösterilirken, en yüksek oran Fenerbahçe'ye verildi.
İddaa'da Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray'ın oranı 2.10'dan 2'ye, Başakşehir'in oranı da 3.75'ten 2.90'a düştü. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları ise yükseldi.
İşte son oranlar;
Galatasaray
Eski oran: 2.10 Yeni oran: 2.00
Başakşehir
Eski oran: 3.75 Yeni oran: 2.90
Beşiktaş
Eski oran: 2.90 Yeni oran: 3.75
Fenerbahçe
Eski oran: 4.75 Yeni oran: 5.25
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