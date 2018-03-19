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Şampiyonluk oranları değişti! Favori Galatasaray

19 Mart 2018 | 15:54

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken, iddaa şampiyonluk oranlarını da güncelledi. İddaa'nın açıkladığı yeni oranlarda Galatasaray favori gösterilirken, en yüksek oran Fenerbahçe'ye verildi.

Şampiyonluk oranları değişti! Favori Galatasaray

İddaa'da Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray'ın oranı 2.10'dan 2'ye, Başakşehir'in oranı da 3.75'ten 2.90'a düştü. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları ise yükseldi.

İşte son oranlar;

Galatasaray

Eski oran: 2.10 Yeni oran: 2.00

Başakşehir

Eski oran: 3.75 Yeni oran: 2.90

Beşiktaş

Eski oran: 2.90 Yeni oran: 3.75

Fenerbahçe

Eski oran: 4.75 Yeni oran: 5.25

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