Şampiyonluk oranları değişti! Favori Galatasaray

İddaa'da Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray'ın oranı 2.10'dan 2'ye, Başakşehir'in oranı da 3.75'ten 2.90'a düştü. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları ise yükseldi.

İşte son oranlar;



Galatasaray

Eski oran: 2.10 Yeni oran: 2.00



Başakşehir

Eski oran: 3.75 Yeni oran: 2.90



Beşiktaş

Eski oran: 2.90 Yeni oran: 3.75



Fenerbahçe

Eski oran: 4.75 Yeni oran: 5.25