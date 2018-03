Spor yazarları Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları, Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte yazarların dikkat çeken değerlendirmeleri;



ARTIK İŞİ ZOR (ŞANSAL BÜYÜKA)



Beşiktaş için işler artık çok daha zor... Bu maçın özellikle ikinci yarısını izlerken aklıma Gomez, Cenk Tosun, Demba Ba, hatta Aboubakar geldi... Zaten Pepe ile Q7 yoksa Beşiktaş’ta her şey eksik... Bir de geçmiş yıllardan alıştığın “vurduğunu atan golcüler” olmayınca, rakibin son yarım saati bir eksik oynamasına rağmen böyle sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Artık Beşiktaş için tek alternatif var: Galatasaray’ı Aslantepe’de yenmek...



Kolay mı? O da kolay değil... Kabul edelim ki bu saatten sonra Beşiktaş’ın şampiyonluğu da kolay değil... Galatasaray 4 puanla, Başakşehir 3 puanla önünde... Biri kaybetse, diğeri kaybeder mi? Beşiktaş kalan maçların tamamını kazanabilir mi? Beşiktaş’ta şampiyonluğa dair sorular ve sorunlar çoğalıyor.



STATİK, AĞIR KALIYOR (GÜNTEKİN ONAY)



Maç boyunca her şeyi doğru yapan bir Başakşehir gördük. Fizik olarak, mental olarak yani her anlamda Beşiktaş’ın önündeydiler. Özellikle Tolgay ve Atiba’ya çok iyi baskı yapıp, pas kanallarını kapattılar. Talisca da orta sahaya hiç yardım etmeyip, topla buluşmayınca Beşiktaş mahkum oynadı. Negredo, çok statik, orta sahayla bütünleşmiyor, top almıyor ve buluştuğu zaman da ağır kalıyor.



Başakşehir sıra dışı bir istekle, sanki hayatının maçını oynuyormuşçasına yüksek konsantrasyonla savaştı. Beşiktaş bu dirence karşılık veremedi. Özellikle Talisca için bir parantez açmak istiyorum. Brezilyalı futbolcu hiç sorumluluk almıyor, oyuna hiç girmiyor, sadece tabelayı değiştirmek için yay civarında dolaşıyor. Gerçekten çok zor bir oyuncu, çıkarsan bir türlü, oynatsan başka türlü.



Başakşehir bu maçın öneminin fazlasıyla bilincindeydi ve ona göre oynadı. Beşiktaşlı futboluların bir çoğu ise görünen o ki bu maçın öneminin farkında değillerdi. Herhalde lig arasındaki tatile odaklanmışlardı.



EN KÖTÜ FUTBOL (AHMET ÇAKAR)



Beşiktaş dün gece büyük hayal kırıklığı yarattı... Belki de sezonun en kötü futbolunu oynadılar... Şampiyonlar Ligi grubunda rüzgar gibi esmiş Beşiktaş dün şeklen deplasman Başakşehir karşısında inanın bana tek bir gol pozisyonu bile bulamadı. Hatta bırakın gol pozisyonunu bu pozisyona yakın bir pozisyon bile üretemedi... Sebebi çok açık; bütün oyuncular, çok kötü oynadılar.



Başakşehir'in Epureanu, Emre gibi iki omurga oyuncusu da yoktu. Buna rağmen kanatları kademeli markaj yapıp yan toplarda Negredo'yu önlü arkalı marke edip, Beşiktaş'ı kilitleyiverdiler. Çok az maç vardır ki, Beşiktaş pozisyon bulamasın. Çok az maç vardır ki, Beşiktaş yan toplar ya da kanat akınlarıyla pozisyon üretemesin. Ama Beşiktaş dün gece bunların hiç birisini yapamadı ve sahadan silinip gittiler.



Maçın hakemi Halil Umut Meler için maç hiç kolay değildi... Zaman zaman sert geçti. Ama sahada mükemmele yakın bir hakem vardı. Halil Umut Meler zaten bu sezon iyi maçlar yönetiyor. Caiçara'yı oyundan atarken verdiği ikinci sarı kart yüzde yüz doğru. Bilerek isteyerek Adriano'nun ayağına basıyor. Belki Caiçara'nın ilk sarı kartını tartışabiliriz ama çok sayıda gösterdiği sarı kartların hemen hemen tamamında haklıydı.



LİGİN KABADAYISIYIM (METİN TEKİN)



Dün gece sahada iki tane kendi oyununu kabul ettirmek isteyen takım vardı. Bunu da 10 kişi kalıncaya kadar yapan Başakşehir oldu. Eksikler değil de kimin kime üstünlüğünü kabul ettireceği önemliydi ve bunu Başakşehir yaptı. Çünkü daha önce Başakşehir'e zorluk çıkaran takımlar bir planla sahaya çıkıyorlardı. Beşiktaş ise dün 'Ben bu ligin kabadayısıyım' diyerek oyununu kabul ettirmeye çıktı ama yapamadı.



Eğer bu maçı Beşiktaş kazansaydı şampiyonluğun ilk adayı olacaktı. Ama şimdi buraya kadar gücüyle gelen Beşiktaş acaba bundan sonra ne yapabilir sorusunu akıllara getirdi. Bu maç kazanılsa çok farklı bir şampiyonluk hikâyesi olacaktı Beşiktaş için. Ama tam tersi olarak bakarsak da ayağa kalkan ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren bir Başakşehir var.



Ha, Beşiktaş çok mu uzaklaştı yarıştan? Hayır ama buradaki kayıp diğer 8 haftaya nasıl yansıyacak? Beşiktaş bunu gösterecek. Ancak en önemli kayıp, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 4'e yani, tek hamlelik farktan çıkması oldu.



DAHA ÜSTÜNDÜ (RÜŞTÜ REÇBER)



Topla oynamayı seven, rakibine bu düşünceyle üstünlük kurmaya çalışan ve bununla beraber, skor üretmeyi hedefleyen bir futbol anlayışına sahip iki takımın maçını izledik. Gördük ki, Başakşehir dün bu anlamda daha üstündü. Özellikle maçın başından itibaren Beşiktaş’a ne kadar zorluk çıkaracaklarını bizlere gösterdiler.



Beşiktaş, Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermekte zorlandı. Tabii bunda özellikle F.Bahçe maçından ders alan bir Başakşehir ve Beşiktaş’ı iyi analiz etmiş Abdullah Avcı’nın da etkisi vardı. Beşiktaş ağır bir darbe aldı, 1 gün önceki derbinin sonucu lehlerineyken, dün aleyhlerine döndü. Dün Beşiktaş yenilgiyi hak etti. Başakşehir ise yarışa ortak olduğunu bir kez daha gösterdi.



FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ (OKTAY DERELİOĞLU)



Beşiktaş, ezeli rakiplerinin berabere kaldığı haftada önemli fırsatı değerlendiremedi... Başakşehir'in Togolu golcüsü Adebayor'u alkışlamak lazım. Takımı 10 kişi kaldıktan sonra 3 kişilik oynadı..



Abdullah Avcı ve teknik ekip dersine çok iyi çalışmış... Başakşehir'in bu galibiyetiyle şampiyonluk yarışı iyicie kızıştı..



KATIKSIZ ÜSTÜNDÜLER (CEM DİZDAR)



İlk devre İrfan ile Mahmut, önlerinde oynayan Mossoro’nun desteğini alırken Talisca, Atiba/Tolgay’a uzak kaldığından orta saha Başakşehir’in oldu. Epureanu ile Emre’nin yokluğuna rağmen ilk devre katıksız üstündüler.



Mossoro sakatlanıp bir de Caicara atıldı ama Beşiktaş son 15 dakikaya kadar öyle az çalışıp öyle isteksiz göründü ki Başakşehir rahat rahat kendini savundu. Düzen yerine can havliyle oynamayı sürdürdürüp, karambol ve karavana şut peşine düşen Beşiktaş’a karşı direnci iyice artıran Başakşehir maçı da kazanmayı bildi.



Jeremain Lens’in kiralanmasını anlayabilirim ama bonservisinin onca yıl için satın alınmış olmasını anlaşılır bir dille açıklayacak birileri var mıdır Beşiktaş Kulübü’nde?