Başakşehir-Beşiktaş maçında Arda Turan'a küfür edilince ortalık karıştı

1 / 7 Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın devre arasında ortalık karıştı.



2 / 7 İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte iki takım koridora girince olanlar oldu.



3 / 7 Beşiktaş'ın teknik kadrosunda yer alan bir isim hakeme tepki gösteren Medipol Başakşehirli isimlerle tartışırken Arda Turan araya girdi.



4 / 7 Arda Turan'ın araya girmesiyle birlikte bu kişi Arda Turan'a küfür etti. Bu küfür sonrasında ortalık karıştı.



5 / 7 Ortalık karışınca Beşiktaş'ın kaptanlarından Tolga Zengin'in de çok sinirlendiği ve futbolcuların üzerine doğru atladığı belirtildi.



6 / 7 Sinirli olan Tolga Zengin'i kimsenin zapt edemediği bildirildi.

