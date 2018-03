Başakşehir-Beşiktaş maçında Arda Turan'a küfür edilince ortalık karıştı

Estudiantes 0-1 Godoy Cruz Guillermo Brown 0-0 Los Andes

Juventud Unida Gualeguaychu 1-0 Ramon Santamarina Acassuso 1-0 San Telmo

Fenix 1-0 Club Comunicaciones

Sacachispas 0-2 Colegiales Argentino Rosario 1-1 Central Ballester Rivadavia Lincoln 0-0 Deportivo Madryn

Sansinena 0-0 Independiente Neuquen Douglas Haig 0-0 Atletico Parana Deportivo Roca 0-0 Alvarado

Ferro Carril Oeste LP 0-0 Estudiantes Rio Cuarto

Villa Mitre 0-0 Sportivo Desamparados Chaco For Ever 0-0 Union Sunchales

Defensores Belgrano VR 0-0 Central Cordoba Santiago

Gimnasia Y Tiro 0-0 Sarmiento Resistencia Deportivo Mandiyu 0-0 Juventud Antoniana Guabira 1-0 Oriente Petrolero

Nacional Potosi 1-2 Real Potosi Bangu 0-1 Madureira

Botafogo 0-1 Vasco da Gama

Cabofriense 0-0 Fluminense Volta Redonda 0-1 Boavista SC Ferroviario AC 0-0 Floresta Clube Andraus Brasil 0-1 Iraty Bragantino 0-0 Corinthians Confiança 0-0 Sergipe Auto Esporte 0-0 Desportiva PB Atletico Tubarao 0-2 Chapecoense

Figueirense 1-0 Internacional SC Foz Do Iguaçu 0-0 Parana

Gremio Metropolitano 2-1 FC Cascavel Rio Branco PR 0-0 Prudentopolis

União PR 0-0 TCW Zamalek 2-1 Welayta Dicha ES Setif 3-0 Aduana Stars Haka 3-1 FC Lahti Deportivo Sanarate 0-0 Marquense

Malacateco 2-1 Guastatoya

Siquinala 0-2 Antigua GFC Leicester City 1-2 Chelsea Numancia 0-0 Tenerife Hapoel Beer Sheva 1-0 Bnei Yehuda AIK 0-2 Djurgarden HK / Vikingur (K) 1-2 Selfoss (K) Patriotas Boyaca 0-0 Envigado Universidad Guadalajara 1-1 Coras De Tepic Valerenga 0-0 Odds BK Chaves 1-3 Sporting Braga CFR Cluj 1-0 FCSB Caracas FC 0-0 Portuguesa FC