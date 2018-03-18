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Başakşehir-Beşiktaş maçında Arda Turan'a küfür edilince ortalık karıştı
2 saat önce
Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin devre arasında ortalık karıştı. Arda Turan'a küfür edilirken, Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin de çılgına döndü.
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Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın devre arasında ortalık karıştı.
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Beşiktaş'ın teknik kadrosunda yer alan bir isim hakeme tepki gösteren Medipol Başakşehirli isimlerle tartışırken Arda Turan araya girdi.
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Arda Turan'ın araya girmesiyle birlikte bu kişi Arda Turan'a küfür etti. Bu küfür sonrasında ortalık karıştı.
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Ortalık karışınca Beşiktaş'ın kaptanlarından Tolga Zengin'in de çok sinirlendiği ve futbolcuların üzerine doğru atladığı belirtildi.
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