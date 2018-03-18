SPOR

Başakşehir-Beşiktaş maçında Arda Turan'a küfür edilince ortalık karıştı

2 saat önce

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin devre arasında ortalık karıştı. Arda Turan'a küfür edilirken, Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin de çılgına döndü.

Başakşehir-Beşiktaş maçında Arda Turan'a küfür edilince ortalık karıştı
1 / 7

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın devre arasında ortalık karıştı.

2 / 7

İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte iki takım koridora girince olanlar oldu.

3 / 7

Beşiktaş'ın teknik kadrosunda yer alan bir isim hakeme tepki gösteren Medipol Başakşehirli isimlerle tartışırken Arda Turan araya girdi.

4 / 7

Arda Turan'ın araya girmesiyle birlikte bu kişi Arda Turan'a küfür etti. Bu küfür sonrasında ortalık karıştı.

5 / 7

Ortalık karışınca Beşiktaş'ın kaptanlarından Tolga Zengin'in de çok sinirlendiği ve futbolcuların üzerine doğru atladığı belirtildi.

6 / 7

Sinirli olan Tolga Zengin'i kimsenin zapt edemediği bildirildi.

7 / 7

7-8 dakika süren bu şiddetli kavgayı polislerin ve iki takımın teknik heyetinin araya girerek zor önledikleri belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.