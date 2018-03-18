Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle - Beinsports 1 Stream ve alternatif kanallar!

Ligde şampiyonluk yarışında kıl payı farklarla birbirlerini takip eden 4 takım bu hafta birbirleriyle oynayacaklardı. Cumartesi akşamı Fenerbahçe Galatasaray maçı oynandı ki bu maç berabere bitince şimdi gözler Başakşehir Beşiktaş maçında... 4 takımın da taraftarları derbiyi takip ederken bugün de 4 takımın birden taraftarları Başakşehir Beşiktaş maçını takip edecekler.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izleme nasıl olur merak ediyorsanız bunun cevabı Süper Lig Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran Beinsports 1 (Digiturk) kanalında. Aboneliniz yoksa bu haftasonu için alım yaparak Başakşehir Beşiktaş maçını canlı stream yani online akıştan izleyebilirsiniz. Alternatif olarak karşılaşmayı aşağıdaki link ile takip edebileceğiniz canlı anlatım ile de takip edebilirsiniz.

Başakşehir Beşiktaş maçı canlı anlatım için tıklayınız

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI ALTERNATİF KANALLAR

Bu kritik karşılaşmayı yurtdışında takip edecekseniz bulunduğunuz ülkeye göre birkaç alternatifini bulunuyor. İşte farklı ülkelerde yayın yapan ve Başakşehir Beşiktaş maçını canlı gösterecek altarnatif kanalların listesi:

A+ Sport

Fox Sports 1

BeIN Sports

Sportklub HD

BEŞİKTAŞ'TA SARI KART SIKINTISI

Beşiktaş’ta cezalı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’ne karşı forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü kez takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş’ta 6 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia, Gary Medel ve Atiba Hutchinson, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

EMRE YOK!

Medipol Başakşehir’de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Emre Belözoğlu’nun yokluğunda orta sahada İrfan Can Kahveci’ye, Epureanu’nun yerine de savunmada Manuel Da Costa’ya forma vermesi bekleniyor. Medipol Başakşehir’de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.

TAKIMLARIN PERFORMANSI

Karşılaşma öncesi aynı puanda olan Başakşehir ile Beşiktaş ne durumdalar? Başakşehir son 5 maçında 2 mağlubiyet 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile inişli çıkışlı bir performansa sahip. Beşiktaş ise son 5 maçındaki tek mağlubiyeti Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı. Ligde 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile çok daha iyi bir performans gösteriyor.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Da Costa, Clichy, G.İnler, Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo