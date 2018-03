Trabzonspor 4 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının en farklı skorla biten maçlarından biri oldu. Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde kazanan, 4-1'lik skorla Trabzonspor oldu. İşte Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçının tüm ayrıntıları ve maç özeti...



Trabzonspor'a galibiyeti, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın üstün performansı getirirken, Evkur Yeni Malatyaspor istediği performansı sergileyemedi.



Burak Yılmaz 24. dakikada kaydettiği golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Evkur Yeni Malatyaspor bu gole, 36. dakikada Boutaib ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Trabzonspor, 64 ve 66. dakikalarda Yusuf Yazıcı'nın ayağından 2 gol buldu ve skoru bir anda 3-1'e getirdi. Maçta son sözü Onazi söyledi 86. dakikada mücadeleyi 4-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi.



Burak Yılmaz 1 gol ve 1 asist, Yusuf Yazıcı ise 2 golle yıldızlaştı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 42'ye yükseltti. Üst üste 2. yenilgisini alan Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı.



MAÇTAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının 11'i ile sahaya çıktı.



Teknik direktör Rıza Çalımbay, sakatlığı sona eren Abdülkadir Ömür ile kart cezası biten Tomas Hubocan'a ilk 11'de görev vermeyerek 3-1 galip geldikleri Teleset Mobilya Akhisarspor maçı kadrosunu bozmadı.



Hubocan ve Abdulkadir'i yedek kulübesinde oturtan Çalımbay, stoperde yine Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu'ya görev verdi. Sol kanatta da Yusuf Yazıcı, forma giydi.



Okay Yokuşlu dalya yaptı



Trabzonspor'a 2015-2016 sezonu öncesinde Kayserispor'dan transfer olan Okay Yokuşlu, bordo-mavili takım forması altında 100. maçına çıktı.



24 yaşındaki bordo-mavili futbolcu, 2015-2016, 2016-2017 sezonu ve bu sezon Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları olmak üzere 118 karşılaşmanın 100'ünde sahada yer alma başarısı göstererek son 3 sezonda takımının en istikrarlı oyuncusu oldu.



Taraftar ilgisi yok



Trabzonspor taraftarları, Medical Park Stadı'nda bu sezonun en az ilgisini Evkur Yeni Malatyaspor maçında gösterdi.



Statta büyük boşluklar gözlemlenirken misafir tribünde yer alan az sayıda Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları da takımlarını destekledi.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.



MAÇTAN DAKİKALAR



15. dakikada Kucka'nın ceza alanı son çizgisinden geriye çıkardığı topu yakın mesafeden Olcay Şahan kaleye gönderdi, kaleci Ertaç Özbir topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

21. dakikada Boutaib'in ara pasında, savunmanın arkasında Murat Yıldırım'ın vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak topu kontrol etti.

23. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında, Olcay Şahan ceza alanında Doria tarafından düşürülünce maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelere gönderdi: 1-0

35. dakikada Aytaç Kara'nın kullandığı serbest atışta kaleci Onur Recep Kıvrak, direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

36. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği sağladı. Boutaib'in ceza yayı gerisinden şutunda savunmada Uğur Demirok'a çarpan top, kaleci Onur Recep Kıvrak'ı yanıltarak sağ üst köşeden filelerle buluştu: 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı



64. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Ceza alanına sokulan Burak Yılmaz'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, sol ayağıyla yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelere yolladı: 2-1

66. dakikada N'Doye'un derinlemesine pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın yatarak yerden şutunda top filelere gitti: 3-1

79. dakikada Adem Büyük, rakibini geçerek topu savunmanın arkasındaki Gilberto'ya aktardı. Ceza alanı içinde kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda Onur, ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

86. dakikada Trabzonspor farkı 3'e yükseltti. Savunmada Murat Yıldırım'dan kaptığı top ile ceza alanına sokulan Onazi, yerden bir şutla topu kaleci Ertaç Özbir'in yanından filelere yolladı: 4-1

90. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza alanı içinden rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç Özbir'den döndü.

90+3. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu Pereira'nın ceza alanı içi sol çaprazından sert şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.



Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Novak (Dk. 31 Hubocan), Kucka, Onazi, Sosa (Dk. 74 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Dk. 57 N'Doye), Burak Yılmaz

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Sadık Çiftpınar (Dk. 71 Gilberto), Doria, Cissokho, Mina, Aytaç Kara (Dk. 37 Rahman Buğra Çağıran), Murat Yıldırım, Azubuike, Adem Büyük, Boutaib (Dk. 80 Pereira)

Goller: Dk. 24 (Penaltıdan) Burak Yılmaz, Dk. 64 ve 66 Yusuf Yazıcı, Dk. 86 Onazi (Trabzonspor), Dk. 36 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Hubocan, Dk. 61 Onazi (Trabzonspor), Dk. 77 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor)