MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı, zirve yarışına doğrudan etki etti. Beşiktaş'ı sahasında ağırlayan Medipol Başakşehir, rakibini Elia'nın golüyle 1-0 yendi ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. İşte Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının özeti ve tüm ayrıntıları...



Medipol Başakşehir'e 3 puanı getiren Elia, 28. dakikada kaydettiği golle şampiyonluk yolunda takımının çok önemli bir galibiyet almasını sağladı.



Beşiktaş, Talisca, Negredo ve Babel ile girdiği pozisyonları değerlendiremezken şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşadı.

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Medipol Başakşehir'in sağ beki Junior Caiçara, 62. dakikada önce ikinci sarı kartını ardından da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, puanını 53'e yükseltti ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde zirve yarışını sürdürdü. Beşiktaş ise 50 puanda kalarak zirvenin 4 puan gerisine düştü.





MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ



STAT: Fatih Terim

SAAT: 19.00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: BeIN SPORTS 1



MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Da Costa, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI...



- 2. dakikada Visca ortaladı, Adebayor topa yükselirken hakem faul yaptığını belirtti.



- 4. dakikada kale alanı önünde boş durumda kafayı vuran Manuel Da Costa çerçeveyi tutturamadı.



- 6. dakikada Adriano'nun kafa ile uzaklaştıramadığı topa Visca yerden sert vurdu, Fabri köşeden çıkardı.

- 11. dakikada Beşiktaş atağında Babel kaleye şut çekmek yerine rakibi çalım atmak isteyince top auta gitti.



- 20. dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Visca'nın vuruşunda Tosic topu çizgiden çıkardı.



- 21. dakikada Mossoro'nun kendisine yaptığı müdahale sonrası rakibini itip düşüren Medel sarı kart gördü ve Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.



- 24. dakikada Visca, Tosic'i geçip ceza alanına girdi, çaprazdan vuruşu üstten dışarı gitti!



- 28. dakikada Tolgay'ın kaptırdığı top sonrası Visca'nın pasında Elia golü attı ve Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.



- 32. dakikada Talisca'ya faul yapan Caicara sarı kart görerek Akhisarspor maçında cezalı duruma düştü.



- 33. dakikada Talisca'nın frikiğinde top kaleci Volkan'ın bakışları arasında auta gitti.



- 39. dakikada Babel çok uzaklardan vurdu ancak top Volkan'da kaldı.



- 44. dakikada Mossoro sakatlandı, yerine Napoleoni girdi.



- 45+1. dakikada Adriano'nun ortasını Negredo'ya gelmeden Attamah engelledi.



- 45+2. dakikada kontra atakta Visca'nın pasında Adebayor, Medel'e çalım atmak istemeyince net gol fırsatını değerlendiremedi ve ilk yarı 1-0 sona erdi.



İKİNCİ YARI



- 49. dakikada Talisca'nın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.

- 53. dakikada Adriano'nun soldan ortaladığı topa ceza sahasında Negredo markaj altında kafayla vurdu, top dışarı gitti.



- 57. dakikada Tolgay'ın ortasında Negredo kafayı vurdu, top üstten auta gitti.



- 62. dakikada Caicara ikinci sarı kartını görerek Başakşehir'i 10 kişi bıraktı.



- 64. dakikada Adriano'nun soldan ortasında Negredo'nun kafasından seken topa arka taraftan gelen Gökhan Gönül sert vurdu, top yandan auta çıktı.



- 69. dakikada Vagner Love'un çevirdiği topa Da Costa ceza sahası içinde son anda müdahale etti.



- 70. dakikada sarı kart gören Adriano, Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.



- 73. dakikada Atiba'nın sert şutu yandan auta gitti.



- 86. dakikada Talisca sert vurdu, top yandan auta gitti.



MAÇTAN NOTLAR



ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI

Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması öncesinde tribünlerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla büyük bir koreografi yapıldı. Tribünlerde Türkiye haritası şeklinde büyük bir Türk bayrağı açıldı. Türk bayrağının önünde ise Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından olan Seyit Onbaşı'nın 275 kiloluk top mermisini kaldırdığı an, Medipol Başakşehirli futbolcuların asker selamı verişi ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'in açtığı Türk bayrağı resmedildi.



Koreografinin üzerinde ise "18 Mart 1915'te olduğu gibi. Bugün de çok olanlar değil inananlar kazanacak" yazısı yer aldı. Turuncu-lacivertli futbolcular da sahaya "Çanakkale geçilmez bu millet asla yenilmez" yazılı pankartla çıktı. İki takımın oyuncuları ile sahaya çıkan çocuklar da seremonide Çanakkale Savaşı'nda Türk askerlerinin giydiği kıyafetlerle yer aldı. Karşılaşma öncesinde ayrıca Fenerbahçe Kulübünde uzun yıllar futbol oynayan ve 95 yaşında vefat eden eski milli futbolcu Halit Deringör için saygı duruşunda bulunuldu.





GÜNEŞ 11'İ BOZMADI

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11'ini bozmadı. Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden ilk 11'le sahada galibiyet aradı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynanan rövanş mücadelesinde yedekte kalan Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Ryan Babel, Alvaro Negredo, Atiba Hutchinson ve Anderson Talisca, 26. hafta karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı. Beşiktaş'ta ayrıca Gökhan Gönül, Gary Medel, Tolgay Arslan ve Jeremain Lens, ilk 11'de şans buldu.



TOSIC DE 11'DE

Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de oynayan ancak sakatlığı nedeniyle Bayern Münih mücadelesinde kadroda yer alamayan Dusko Tosic, bir maçlık aranın ardından formasına tekrar kavuştu. Tosic, son dönemlerin istikrarlı ismi Gary Medel ile savunmanın göbeğinde forma giydi.



PEPE VE QUARESMA YİNE YOK

Beşiktaş'ta cezası süren Ricardo Quaresma, Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında olduğu gibi Medipol Başakşehir maçında da formasından uzak kaldı. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarının yanı sıra Bayern Münih mücadelesinde oynayamayan Pepe, 26. hafta karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı. Siyah-beyazlı ekipte Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Domagoj Vida, Vagner Love, Caner Erkin, Cyle Larin ve Utku Yuvakuran yedek soyundu.



RYAN BABEL'İN 100. LİG MAÇI

Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de şans bulan Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Süper Lig'de 100. maçına çıkarak "dalya" dedi. Geçmiş sezonlarda Kasımpaşa formasıyla 58 lig mücadelesine çıkan Babel, Beşiktaş'ta 42. kez sahada yer aldı. Bu arada Beşiktaşlı oyuncular, 8 Nisan'da gerçekleştirilecek Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'na dikkati çekmek için sahaya "Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na hazır mısın?" yazılı pankartla çıktı.



AVCI'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalıları Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu'nun yokluğunda İrfan Can Kahveci ve Manuel Da Costa'ya ilk 11'de şans verdi. Avcı, Beşiktaş karşısında takımını Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Elia ve Adebayor ilk 11'iyle sahaya sürdü.



DA COSTA 3 AY SONRA SAHADA

Medipol Başakşehir'de Manuel Da Costa, yaklaşık 3 ay sonra turuncu-lacivertli forma ile bir resmi maça çıktı. Ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında forma şansı bulabilen Da Costa, Beşiktaş müsabakasına ilk 11'de başlayarak bu sezon 4. kez bir lig mücadelesinde görev aldı. Da Costa, turuncu-lacivertli forma ile son resmi maçını 27 Aralık 2017'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmandaki Akın Çorap Giresunspor mücadelesinde oynamıştı.



ARDA BU HAFTA DA YOK

Medipol Başakşehir'in devre arasında Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan, Beşiktaş maçının kadrosunda da yer almadı. Sakatlığı süren Arda, Gençlerbirliği, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarının ardından Beşiktaş mücadelesinde de takımını yalnız bıraktı.

EMRE BELÖZOĞLU BİR ÖNEMLİ MAÇI DAHA KAÇIRDI

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Emre Belözoğlu, ligin ilk yarısındaki Galatasaray ve ikinci devresindeki Fenerbahçe maçından sonra Beşiktaş karşılaşmasında da forma giyemedi. Turuncu-lacivertli takımın 5-1 kazandığı Galatasaray mücadelesinde sakatlığı, 2-0 kaybettiği Fenerbahçe maçında da cezası nedeniyle forma giyemeyen Emre, Beşiktaş karşısında da cezası sebebiyle takımındaki yerini alamadı.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 44 Napoleoni), Elia (Dk. 67 Uğur Uçar), Adebayor

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 82 Caner Erkin), Tolgay Arslan (Dk. 60 Oğuzhan Özyakup), Lens (Dk. 68 Vagner Love), Talisca, Babel, Negredo

Gol: Dk. 28 Elia (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 62 Caiçara (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 21 Medel, Dk. 45+1 Babel, Dk. 70 Adriano, Dk. 72 Tosic (Beşiktaş), Dk. 44 Elia, Dk. 61 Clichy, Dk. 79 Adebayor (Medipol Başakşehir)

