Başakşehir - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir-Beşiktaş maçı oynanıyor. Başakşehir-Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...





MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ



STAT: Fatih Terim

SAAT: 19.00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: BeIN SPORTS 1



MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Da Costa, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI...



- 2. dakikada Visca ortaladı, Adebayor topa yükselirken hakem faul yaptığını belirtti.



- 4. dakikada kale alanı önünde boş durumda kafayı vuran Manuel Da Costa çerçeveyi tutturamadı.



- 6. dakikada Adriano'nun kafa ile uzaklaştıramadığı topa Visca yerden sert vurdu, Fabri köşeden çıkardı.

- 11. dakikada Beşiktaş atağında Babel kaleye şut çekmek yerine rakibi çalım atmak isteyince top auta gitti.



MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11'ini bozmadı. Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden ilk 11'le sahada galibiyet aradı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynanan rövanş mücadelesinde yedekte kalan Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Ryan Babel, Alvaro Negredo, Atiba Hutchinson ve Anderson Talisca, 26. hafta karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı. Beşiktaş'ta ayrıca Gökhan Gönül, Gary Medel, Tolgay Arslan ve Jeremain Lens, ilk 11'de şans buldu.



TOSIC DE 11'DE

Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de oynayan ancak sakatlığı nedeniyle Bayern Münih mücadelesinde kadroda yer alamayan Dusko Tosic, bir maçlık aranın ardından formasına tekrar kavuştu. Tosic, son dönemlerin istikrarlı ismi Gary Medel ile savunmanın göbeğinde forma giydi.



PEPE VE QUARESMA YİNE YOK

Beşiktaş'ta cezası süren Ricardo Quaresma, Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında olduğu gibi Medipol Başakşehir maçında da formasından uzak kaldı. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarının yanı sıra Bayern Münih mücadelesinde oynayamayan Pepe, 26. hafta karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı. Siyah-beyazlı ekipte Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Domagoj Vida, Vagner Love, Caner Erkin, Cyle Larin ve Utku Yuvakuran yedek soyundu.



RYAN BABEL'İN 100. LİG MAÇI

Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de şans bulan Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Süper Lig'de 100. maçına çıkarak "dalya" dedi. Geçmiş sezonlarda Kasımpaşa formasıyla 58 lig mücadelesine çıkan Babel, Beşiktaş'ta 42. kez sahada yer aldı. Bu arada Beşiktaşlı oyuncular, 8 Nisan'da gerçekleştirilecek Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'na dikkati çekmek için sahaya "Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na hazır mısın?" yazılı pankartla çıktı.



AVCI-GÜNEŞ REKABETİNDE 15. BULUŞMA

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında karşılaşacak Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ile Şenol Güneş, kariyerlerinde 15. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 14 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti. İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 14 maçın 5’inde Şenol Güneş’in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 2 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı. Şenol Güneş’in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı’nın ekibi 13 golle buna karşılık verdi.



İLK RANDEVU TÜRKİYE KUPASI'NDA

Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ilk kez 3 Şubat 2010’da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi. İstanbul’da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta sonra oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı. İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası’nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş’in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı’nın yönetimindeki İstanbul ekibini, normal süresi 0-0, uzatma bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.



BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in ve Şenol Güneş de Beşiktaş’ın başındayken 6. kez karşılaşacak. Avcı ve Güneş bu maçlarda 1’er galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda atılan gol sayılarında ise eşitlik durumu söz konusu. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, 5 maçta 7’şer kez fileleri havalandırdı.

QUARESMA'NIN CEZASI SÜRÜYOR, 6 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş’ta cezalı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’ne karşı forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü kez takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş’ta 6 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia, Gary Medel ve Atiba Hutchinson, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



BAŞAKŞEHİR'DE EMRE VE EPUREANU CEZALI, 3 İSİM CEZA SINIRDA

Medipol Başakşehir’de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Emre Belözoğlu’nun yokluğunda orta sahada İrfan Can Kahveci’ye, Epureanu’nun yerine de savunmada Manuel Da Costa’ya forma vermesi bekleniyor. Medipol Başakşehir’de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.



BABEL 'DALYA' DİYOR

Siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, karşılaşmada görev alması halinde Türkiye kariyerinde Süper Lig’de 100. maçına çıkacak. Geçmiş sezonlarda Kasımpaşa formasıyla 58 mücadeleye çıkan Babel, Beşiktaş’ta da 41 maç olmak üzere toplam 99 lig karşılaşmasında görev aldı.



BEŞİKTAŞ'IN "KABUSU" MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

Süper Lig’de Medipol Başakşehir’e konuk olacak Beşiktaş, rakibine karşı galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 21 resmi maçtan sadece 4’ünü kazanabildi. İki ekip arasında 19’u Süper Lig, 2’si de Türkiye Kupası’nda olmak üzere geride kalan 21 resmi maçtan 5’ini Medipol Başakşehir, 4’ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Taraflar arasındaki son 12 resmi maçtan 9’u berabere biterken, rekabette Beşiktaş 25, Medipol Başakşehir 26 gol attı.



SON 14 MAÇTA 2 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 14 resmi maçtan sadece 2’sini kazanabildi. Süper Lig’de 2010-2011 sezonundaki her iki maçı da yitiren siyah-beyazlılar, aynı sezon Kayseri’de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı rakibine 2-2 biten uzatma bölümü sonrasında penaltı atışlarıyla üstünlük kurarak, kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş, 2011-2012 sezonundaki lig maçlarında rakibiyle BJK İnönü Stadı’nda 1-1, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ise 2-2 berabere kaldı. 2012-2013 sezonundaki maçlar ise Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 1-1, BJK İnönü Stadı’nda 2-2 bitti. 2014-2015 sezonunun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan müsabakada Beşiktaş 2-1 galip geldi, ikinci yarıda aynı stattaki maç 0-0 sona erdi. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı, ikinci yarıda Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Geçen sezon Vodafone Park’taki müsabaka 1-1 tamamlandı, Medipol Başakşehir evinde 3-1 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında Dolmabahçe’deki karşılaşma 1-1 sonuçlandı.



DEPLASMANDA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 10 resmi maçtan sadece birinde galibiyete ulaşabildi. İki takım, Medipol Başakşehir’in ev sahipliğinde 7’si Atatürk Olimpiyat, 3’ü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi. Dokuzu Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 4’ünü Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig’de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 10 maçın tamamında gol yerken, sadece birinde gol yollarında suskun kaldı.