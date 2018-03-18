Atiker Konyaspor 2 -0 Kayserispor (Maç özeti)

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, Kayserispor'u konuk etti.



Mücadelenin hemen başında sahneye çıkan tecrübeli dünya yıldızı Samuel Eto'o henüz 4. dakikada Atiker Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında Kayseri ekibi beraberlik golü için yüklense de başarılı olamadı. 75 dakikada Mehdi'nin kırmızı görmesiyle Konyaspor 10 kişi kaldı. Kayserispor'da 90+2'de Lung rakibini gole giderken düşürüp kırmızı kart gördü. Faulden doğan serbest vuruşta ağları bulan Jahovic skoru belirledi.



Bu sonuçla A. Konyaspor puanını 24'e yükseltirken Kayserispor 41 puanda kaldı.

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