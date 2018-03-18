Süper lig puan durumu: Fenerbahçe Galatasaray maçı sonrası Süper Lig'de son durum

Süper Lig'de son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışında Fenerbahçe Galatasaray maçı çok kritik bir anda oynandı. Fenerbahçe'nin mutlak 3 puana ihtiyacı varken Galatasaray'ın puan farkını koruyabilmesi için kazanması gerekiyordu. Fenerbahçe Galatasarat maç sonucu Süper Lig puan durumunu nasıl etkileyecek merak ediliyordu.

GALATASARAY HER HALÜKARDA LİDER

Maç öncesi en yakın rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir'in 3 puan önünde olan Galatasaray maçtan 1 puan alarak haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi. Fenerbahçe ise puan farkını kapatamadı ve akşamki sonuca göre 2. ile arasındaki puan farkı açılabilir.

BERABERLİK KİME YARADI KİME YARAMADI?

Golsüz biten Fenerbahçe Galatasaray maçı sonrası iki takımında ligdeki yerleri değişmedi. Galatasaray liderliğini sürdürdü. Ancak bu akşam Başakşehir Beşiktaş maçında kim galip gelirse Galatasaray ile puan farkını 1'e indirecek. Bu nedenle Galatasaray için en avantajlı sonuç Başakşehir Beşiktaş maçının da berabere bitmesi olur. Bu Fenerbahçe için de iyi olur böylece sarı lacivertliler için de puan farkı en azından değişmez.

18 MART SÜPER LİG PUAN DURUMU