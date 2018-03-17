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Fenerbahçe Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı

10 saat önce

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve 0-0 sona eren derbinin ardından capsler sosyal medyaya damga vurdu.

Fenerbahçe Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı
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Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbide tartışmalı kararlar, kaçan goller damga vururken; Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.Karşılaşma sonrası Caps'ler patladı.

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İşte o capsler...

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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı

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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı

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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı

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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı

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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı

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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı

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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı

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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı

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