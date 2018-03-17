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Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbide tartışmalı kararlar, kaçan goller damga vururken; Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.Karşılaşma sonrası Caps'ler patladı.
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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı
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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı
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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı
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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı
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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı
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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı
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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı
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Fenerbahçe-Galatasaray capsleri sosyal medyayı salladı