Rıdvan Dilmen: 'Daha rezil bir derbi olamazdı'

1 / 11 Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 0-0 sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;



2 / 11 NTV Spor'un bugün son yayın günüydü. Bu maçtan daha rezil bir maçla kapanış olamazdı. Bundan daha rezil olamazdı gerçekten kör dövüşüydü.



3 / 11 Galatasaray seriyi bozabilirdi. Fenerbahçe şuursuz baskısıyla kazanabilirdi. İyi oynayan kalecilerdi. İki kalecinin dışında oyuncular kör dövüşü yapıyordu.



4 / 11 Hakem rezalet. Bir takım 5 pas yapamaz mı ya. Galatasaray daha net pozisyonlara girdi. Galatasaray 19 yıllık geleneği bozabilirdi.



5 / 11 Aykut Kocaman maç başında da sonunda da rakibe göre oynadı. Riskleri son 20 dakika yapmaya başladı. Fatih Terim de kaçan gollere üzülüyordur ama burada maç başında beraberliğe razı olurdu.



6 / 11 Ancak öylesine kötü bir hakem vardı ki maçta. 2. dakikada Neustadter sarı kart. Mehmet Ekici'nin bir tane daha sarı kartı var, hatta turuncu. Fernando direk kırmızı kart. Serdar Aziz'in zorla yaptığı penaltılar var. Bir tanesi netti. Mehmet sarı kartsız bitirdi maçı.



7 / 11 Galatasaray takımı korkmadan, kora kor bir mücadele yaptı. Bir tek 80. dakikadan sonra saçma sapan ofsayt taktikleri yaptılar.



8 / 11 Muslera'yla Volkan'ı ayrı köşelere koyuyorum gördüğüm en berbat derbiydi. Fenerbahçe de taktik savaşı falan yapmadı. Oyunun devamında pozisyonu Galatasaray'ın hatalarından buldular. Orta sahalar da kolay geçildi.



9 / 11 Ntv Spor'a çok kötü bir maçla veda ediyoruz. Umarım NTV'de böyle maçlar görmeyiz. Biz bile Bülent Yıldırım'dan daha kötü maç yönetemezdik.



10 / 11 Galatasaray bu maçtan sonra rahat. Rakibiyle puan farkını kourudu. Yarın ki maçta çayını içecek berabere bitmesini bekleyecek. İhtimali de yüksek berabere bitmesinin.

