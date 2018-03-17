Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde penaltı isyanı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yaşanan tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Fenerbahçe'de 9. dakikada Mehmet Ekici'nin sağdan kullandığı kornerde topa yükselmeye çalışan Roman Neustadter engellendiği için penaltı itirazları yükseldi.

Gomis ve Feghouli ile mücadeleye giren Neustadter topa çıkmak istedi ancak başarısız oldu. Bu pozisyon sonra Aykut Kocaman da kenarda sinirlendi. Hakemlere durumu anlatmaya çalışan Kocaman uzun süre itirazlarda bulundu.







25. dakikada ise bu kez Josef de Souza’nın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Martin Skrtel yükselmek istedi. Galatasaray savunmacısı Serdar Aziz’in müdahalesiyle yerde kalan Skrtel penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem oyunu devam ettirdi.

56. dakika ise topsuz alan Soldado ve Serdar Aziz yerde kaldı. Fenerbahçe cephesi bir kez daha penaltı beklerken, hakem Bülent Yıldırım 'devam' dedi.