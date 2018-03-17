Bursaspor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 15 bin 437 biletli seyircinin önünde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.



Yeşil beyazlı ekip 83'üncü dakikada Bogdan Stancu'nun ayağından bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.



Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 33'e yükseltirken, konuk ekip ise 38 puanda kaldı.



1. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Grozav'ın uzun pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Stancu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

6. dakikada ev sahibi ekipten Agu'nun yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta kaleci Tolgahan Acar topa sahip oldu.

31. dakikada Ndinga'nın uzun pasında Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Robinho'nun kaleci Harun Tekin'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta, kaleye giden topu ön direkte bulunan Ekong, kornere gönderdi.

44. dakikada konuk takım atağında, Papp'ın Bursaspor ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta, kaleci Harun Tekin topu tokatlayarak kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



İkinci yarı



59. dakikada Jires'in harika ara pası sonrası ceza sahası içerisinde topla buluşan Batalla, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Tolgahan üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

80. dakikada Emre'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Saivet dönerek vuruşunu yaparken, Harun son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

81. dakikada Emre Kılınç, ceza sahası içerisinde sol çaprazdan kaleye sert vurdu, kaleci Harun direk dibinde topu kornere gönderdi.

83. dakikada Bursaspor golü buldu. Jires Kembo'nun pasıyla birlikte topla buluşan Aziz Behich, meşin yuvarlağı içeriye doğru çevirirken, arka direkte topa dokunan Bogdan Stancu rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi: 1-0.

89. dakikada etkili gelen Bursaspor'da Yusuf Erdoğan, ceza yayının gerisinden sert vururken, uzak kale direğinden dönen topu savunma uzaklaştırdı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Cundaş Elbil xx

Bursaspor: Harun Tekin xxx, Barış Yardımcı xx (Ertuğrul Ersoy dk. 85 ?), William Ekong xx, Titi xxx, Aziz Behich xxx, Mikel Agu xxx, John Bostock xx, Jires Kembo xx, Pablo Batalla xx (Furkan Soylap dk. 76 xx), Georghe Grozav x (Yusuf Erdoğan dk. 46 xx), Bogdan Stancu xxx

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar xx, Hakan Bilgiç x, Mattias Bjarsmyr xx, John Boye xx, Ziya Erdal x (Paul Papp dk. 22 xx), Henri Saivet x, Delvin N’Dinga xx, Emre Kılınç xx, Hakan Arslan xx, Robinho xx (Thievy Bifouma dk. 74 xx), Arouna Kone xx (Muhammet Demir dk. 62 x)

Gol: Bogdan Stancu (dk. 84) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Barış Yardımcı, John Bostock, Furkan Soyalp (Bursaspor), Ziya Erdal, Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

PAYLAŞ