Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında ligin 4. sırasındaki Fenerbahçe, 18 yıldır Kadıköy'de yenilmediği lider Galatasaray'ı ağırlıyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...





FENERBAHÇE - GALATASARAY



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim



FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI...



- 3. dakikada Dirar'ın ortasına Fernando müdahale etti ve top kornere gitti.



- 4. dakikada Nagatomo son çizgiden ortasını yaptı, Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

- 6. dakikada Belhanda serbest vuruş kullandı. Onun ortasında arka tarafa açılan topa Rodrigues yetişemedi.



- 8. dakikada Mehmet Ekici'nin ortasında top doğrudan auta çıktı.



- 10. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu kafayla uzaklaştırdı.



- 15. dakikada Bafetimbi Gomis ceza sahası içinde sağ çaprazdan şutunu çekti. Top çok az farkla auta gitti.

- 20. dakikada sol çaprazdan Garry Rodrigues'in sert şutu Volkan Demirel'de kaldı.



- 23. dakikada Soldado'nun yerden şutunda Serdar Aziz topa yattı ve mutlak golü önledi.



- 34. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Bafetimbi Gomis şutunu çekti top yandan auta gitti.



FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan derbi maçta hakem Bülent Yıldırım düdük çaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin 25'inci haftasında deplasmanda oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre 2 değişik isim ile sahaya çıktı. Kocaman, Malatyaspor maçında görev verdiği Aatif ile Fernandao'yu Galatasaray derbisinde yedek soyundururken yerlerine Mehmet Ekici ile Soldado görev alan isimler oldu. Öte yandan sakatlıkları bulunan Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı takımını yalnız bıraktı.



ALEX KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza, sarı-lacivertli ekibi desteklemek için stada geldi. Geçtiğimiz günlerde kitabını imzalamak üzere Türkiye'ye gelen Alex de Souza, basketbol maçından sonra futbol maçına da gelerek takıma destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken 'I love you Alex' tezahüratları yaptılar.



KOREOGRAFİ ŞOV

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi şov gerçekleştirdi. Tribünlerde bulunan tüm Fenerbahçeli taraftarlar, ellerinde bulunan sarı-lacivertli kartonları kaldırdı. Daha sonra ligde sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin sahasında son galibiyetinin 1999 yılında olduğunu belirtti. Açılan dev pankartta ''Gelenekte 19'uncu yıl' ve altında 'Yönetmen Fenerbahçe' yazısı yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar daha sonra 3 boyutlu kanarya ve aslan figürlü koreografi gerçekleştirdi.



MUSTAFA CENGİZ STADA GELDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe maçı için stada geldi. Sarı-kırmızılı yöneticiler Ülker Stadyumu'nda kendilerine ayrılan yerde karşılaşmayı takip ettiler.



GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir önceki maça göre Fenerbahçe maçında 2 oyuncu değişikliğe gitti. Terim, ligin 25'inci haftasında Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Donk'un yerine sakatlığını sona eren Fernando'yu, cezası bulunan Mariano'nun yerine ise Linnes'i sahaya sürdü.



DERBİYE DÜNYA BASININDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiye ulusal basının haricinde Uluslararası medyadan da yoğun ilgi yaşandı. Almanya, Amerika, Azerbaycan, Brezilya, Çin, Fas, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Japonya'dan gelen basın mensupları derbi maçı Ülker Stadyumu'ndan takip etti.



GALATASARAYLI TARAFTARLARA DEV HOPARLÖRLER

Galatasaraylı taraftarların bulunduğu tribünlerin önüne büyük ebatlarda hoparlörler yerleştirildiği görüldü. Statta çalınan müziklerde sarı-kırmızılı taraftarın sesi bastırılmaya çalışıldı. Öte yandan maç başlamadan önce sık sık 'Binnaz' şarkısı çalındı.



TRİBÜNLER DOLDU

Ülker Stadyumu'nda oynanan maç için iki takım taraftarları da stattaki yerlerini aldı. Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Galatasaraylı taraftarlar da kendileri için ayrılan tribünü doldurdu.



FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK, İKİ İSİM SINIRDA

Fenerbahçe’de derbi öncesi iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile milli sol bek İsmail Köybaşı’nın derbide forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Fenerbahçe’de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, derbide sarı kart görmesi durumunda 27. hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.



MARIANO CEZALI, FERNANDO VE FEGHOULI CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Mariano Filho derbide oynayamayacak. Ligde son oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano, Fenerbahçe’ye karşı sahaya çıkma şansını kaçırdı. Fernando Reges ve Sofiane Feghouli ise derbide kart görmeleri durumunda, 27. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde oynama şansını kaçıracak.





REKABETTE 387. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig’de yapacakları derbiyle tarihte 387. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Ülker Stadı’nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 109 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 386 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 117 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.



LİGDE 122. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Galatasaray, 60. sezonu oynanan lig tarihinde 121 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 38 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.



SON 10 MAÇTA EŞİTLİK VAR

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 4’ü berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada üçer galibiyet elde eden takımlar, 4 maçta ise birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:



Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS)

06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1

25.08.2014 Manisa 19 Mayıs Süper Kupa 0 - 0 (Pen.3-2)

18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2

08.03.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 0

25.10.2015 Ülker Süper Lig 1 - 1

13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0

26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1

20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0

23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0

22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0



AZİZ YILDIRIM’IN 53. GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe, kulüp başkanı Aziz Yıldırım döneminde Galatasaray ile şu ana kadar 52 derbi oynadı. Bu karşılaşmaların 22’sini kazanan sarı-lacivertli ekip, 13 müsabakada berabere kaldı, 17 kez de sahadan yenik ayrıldı. Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek’in yerine başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ise ilk derbi heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak.





FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDEN İLGİNÇ NOTLAR

Türk sporuna damga vuran ve "zıt kardeşler" olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray’ın yüzyılı geçen rekabeti birçok ilginç olaya tanık oldu. İki takım arasındaki 109 yıllık rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. 17 Ocak 1909’da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.



FENERBAHÇE 5 YIL BEKLEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti. Union Club sahasında 4 Ocak 1914’te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu. Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray’a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.



REKABETİN GOLCÜLERİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 109 yıllık rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray’a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Zeki Rıza Sporel’i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis’in 20, Galatasaraylı Metin Oktay’ın ise rekabette 19 golü bulunuyor. Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak’ın da 14’ü Galatasaray, 8’i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var. Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.



TURGAY ŞEREN'İN REKORU

Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren’e ait. A Milli Takım ve Galatasaray’ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe’ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korurken, rekabette en çok forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.



ÖZLEM DOLU YILLAR

İki takım, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bakımından üstünlük kurmakta zorlandı. Galatasaray üst üste 18, Fenerbahçe ise 11 maçta galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, 17 Mayıs 1942’de 3-1 kazandığı maçın ardından tam 18 maç galip gelemedi ve 1 Aralık 1946’daki 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler ise 20 Kasım 1949’da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953’te taraftarlarına 1-0’lık skorla Galatasaray galibiyeti armağan edebildi.





18 AYRI STATTA KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile Galatasaray, 386 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı. Rakipler, İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.



HEYECANI İKİ TAKIMDA DA YAŞAYANLAR

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde, birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki formayı da giyme şansını buldu. Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar: Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın.



BİR MAÇTA DÖRDER GOL ATANLAR

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde şimdiye dek aynı maçta bir futbolcu tarafından en fazla atılan gol sayısı 4 oldu. Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, rakip filelere bir maçta dörder gol atma başarısını gösterdi.



EN ÇOK GÖRÜLEN SONUÇ: 1-0

İki takımın 109 yıllık geçmişinde, geride kalan 386 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 73 kez 1-0’lık sonuç ortaya çıktı, 48 kez 2-1’lik skor alındı. Galatasaray ile Fenerbahçe, en çok mart, en az ise temmuz aylarında karşılaştı. İki takım, mart ayında 51 kez birbirleriyle karşılaştı, temmuz ayında ise yalnızca 10 kez maç yaptı.





EN FARKLI SKORLU MAÇ

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 7-0’lık sonuçla Galatasaray aldı. İstanbul Ligi’nde 12 Şubat 1911’de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazandı.



GALATASARAY'IN ZAFERLERİ

Galatasaray’ın, Fenerbahçe karşısında 109 yıllık rekabette aldığı en farklı skorlu galibiyetlerin tablosu şöyle:



Tarih Stat Organizasyon Sonuç

12.02.1911 Union Club İstanbul Ligi 7 - 0

04.05.1913 Union Club Özel 6 - 0

01.10.1914 İttihatspor Özel 6 - 1

15.03.1942 Şeref İstanbul Kupası 5 - 0

18.12.1960 İnönü Birinci Lig 5 - 0



FENERBAHÇE'NİN FARKLI SKORLU GALİBİYETLERİ

Fenerbahçe ise rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy’de yapılan maçta elde etti. 6 Kasım 2002’deki müsabakayı 6-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, aynı zamanda lig maçlarında iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyete imza attı.



FENERBAHÇE'NİN ZAFERLERİ

Fenerbahçe’nin rakibi karşısında aldığı en farklı skorlu galibiyetler şöyle:



Tarih Stat Organizasyon Sonuç

06.11.2002 Fenerbahçe Süper Lig 6 - 0

23.02.1936 Fenerbahçe İstanbul Ligi 6 - 1

12.12.1976 Ankara 19 Mayıs Deprem Kupası 6 - 1

16.08.1980 İnönü TSYD Kupası 5 - 0



EN GOLLÜ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü. Ali Sami Yen Stadı’nda 5 Haziran 1983’te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001’de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.



YARIDA KALAN MAÇ VE TARİHİ KAVGA

Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı. Taksim Stadı’nda yapılan maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ’ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir’e attığı tekme ve Kadri’nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan’ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü. Yarıda kalan maçın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe’den 9, Galatasaray’dan 8 futbolcu olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı. Bu cezalardan en karlı çıkan takım Beşiktaş oldu, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.



YABANCI HAKEMLER

Rekabetin geçmişinde yabancı hakemler de görev yaptı. Bunlar arasında Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Rumen, Macar, Yugoslav, Belçikalı ve Bulgar hakemler bulunuyor.



TARİHTEN YAPRAKLAR

Galatasaraylı Bahri Altıntabak, Fenerbahçeli Şeref Has ile Nezihi Tosuncuk, rekabet tarihinde hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan oyuncular oldu. Şevki Şenlen, Raşit Çetiner, İlyas Tüfekçi, Hasan Vezir, Saffet Sancaklı ve Tanju Çolak hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formasıyla rekabette gol atma sevinci yaşadı. Rekabette takım değiştiren oyuncular arasında eski takımlarında kaptanlık bandını taktıktan sonra transfer olan futbolcular, Fenerbahçe kaptanıyken Galatasaray’a geçen Naci Erdem ve Galatasaray kaptanıyken Fenerbahçe’ye geçen Mehmet Oğuz olarak kayıtlarda yer aldı.



REKABET DOSTLUKLA GÜZEL

Rekabetin 109 yıllık geçmişinde pek çok centilmenlik gösterisi yaşandı. İki kulüp arasındaki rekabette son yıllarda artan gerilime rağmen geçmişte futbolcu ve yöneticilerin centilmence davranışları, bu zevkli mücadeleye renk kattı. Spor tarihçilerinin derlemelerine göre, bir derbi öncesinde Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaraylılara, "Oberle kardeşler hasta, Hasan da sakatlanmış. Sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim." diye haber göndererek maçın ertelenebileceğini iletti. Fenerbahçe’nin bu önerisini kabul eden Galatasaray, oyuncuların iyileşmesinden sonra, 20 Ekim 1914’te yapılan erteleme maçında sarı-lacivertli rakibini 6-1 yendi.



BİRLEŞME DURUMU VE ORTAK TAKIM KURMA DÜŞÜNCESİ

Rakiplerin kuruluşlarının ilk yıllarında birleşme durumlarının bile ortaya çıktığı, hatta iki kulüp başkanının ortak takım kurma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Galatasaray Kulübünün resmi yayın organı Galatasaray dergisinin 2003 Şubat sayısında, Adnan Işık’ın belgelere dayandırarak verdiği haberde, 1912 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ali Sami Yen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Hulusi Bey’in ortak imzayla kayıt altına aldıkları belgenin, birleşmeseler dahi iki kulübün yabancılara karşı ortak bir takım kurma konusunda anlaştıklarını hatta tüzüğü bile hazırladıklarını gösterdiği kaydedildi.



BİLEREK KAÇIRILAN PENALTI

Rakiplerin 23 Ocak 1925’te Taksim Stadı’nda yaptıkları Vatan Gazetesi Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı sonrası, atış öncesinde stadın büyük balkon kısmı çöktü. Fenerbahçeli Cafer Çağatay, bu gelişme üzerine penaltı atışında topu bilerek kaleci Ulvi Yanal’a teslim etti.



KARMA TAKIM: "FENERSARAY"

Fenerbahçe ile Galatasaray, 1934 yılında Türkiye’ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra, üçüncü maçı "Fenerbahçe-Galatasaray Karması" şeklinde oynadılar. Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.



MERHUM ÖZHAN CANAYDIN'IN CENTİLMENLİK DERSİ

Son yıllarda iki takım arasındaki maçların genelinde olaylar yaşanırken, Galatasaray Kulübünün merhum Başkanı Özhan Canaydın, rekabete centilmence yaklaşımıyla alkış aldı. Sarı-kırmızılı ekibin 6 Kasım 2002’de Kadıköy’de rakibine 6-0’lık sonuçla tarihi hezimete uğradığı maçta, başkan sıfatıyla ilk Fenerbahçe derbisini izleyen Özhan Canaydın’ın, rakibinin attığı golleri alkışlayarak Fenerbahçeli yöneticileri kutlaması, maça damgasını vurdu. Merhum Canaydın’ın bu centilmenlik gösterisi kendi camiasından bazı tepkiler görse de Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından 2002 Dünya Fair Play Ödülü’ne layık görüldü. Özhan Canaydın ayrıca, bu davranışı nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Fair Play Sportif Davranış Ödülü’nü aldı.