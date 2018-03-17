Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasına damga vurdu. Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde müthiş bir tempo yaşanmasına karşın gol sesi çıkmadı ve dev derbi 0-0 beraberlikle sona erdi. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dair tüm ayrıntılar...



Derbinin ilk yarısında Galatasaray, Gomis'le girdiği 2 önemli pozisyondan yararlanamazken Fenerbahçe hücumda sıkıntılar yaşadı ve net pozisyonlar üretemedi.



Mücadelenin ikinci yarısında ise iki takımda birçok gol pozisyonu yakaladı. Fenerbahçe Fernandao, Giuliano ve Alper Potuk ile girdiği mutlak pozisyonları değerlendiremezken; Galatasaray Garry Rodrigues ve Gomis'in ayağından bulduğu fırsatları kaçırdı.

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Derbinin son anlarında Galatasaraylı Maicon'un kullandığı serbest vuruş direkten dışarı çıkarken kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 0-0 eşitlikle sona erdi.



Bu sonucun ardından Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumayı başardı.



Galatasaray, derbide aldığı 1 puanın sonrasında puanını 54'e yükseltti. Fenerbahçe ise puanını 48 yaptı.





FENERBAHÇE - GALATASARAY



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim



FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI...



- 3. dakikada Dirar'ın ortasına Fernando müdahale etti ve top kornere gitti.



- 4. dakikada Nagatomo son çizgiden ortasını yaptı, Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

- 6. dakikada Belhanda serbest vuruş kullandı. Onun ortasında arka tarafa açılan topa Rodrigues yetişemedi.



- 8. dakikada Mehmet Ekici'nin ortasında top doğrudan auta çıktı.



- 10. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu kafayla uzaklaştırdı.



- 15. dakikada Bafetimbi Gomis ceza sahası içinde sağ çaprazdan şutunu çekti. Top çok az farkla auta gitti.

- 20. dakikada sol çaprazdan Garry Rodrigues'in sert şutu Volkan Demirel'de kaldı.



- 23. dakikada Soldado'nun yerden şutunda Serdar Aziz topa yattı ve mutlak golü önledi.



- 34. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Bafetimbi Gomis şutunu çekti top yandan auta gitti.



- 37. dakikada Giuliano düşürülmesi sonrası kazanılan frikikte Mehmet Ekici'nin şutunu Muslera kurtardı.

- 40. dakikada Dirar'ın pasıyla bir anda sağ kanattan savunma arkasına sarkan Giuliano, taç çizgisi önünden orta-şut karışımı bir vuruş yaptı. Doğrudan kaleye yönelen top üst ağlarda kaldı.

- 41. dakikada Maicon'un hatasında topu kontrol eden Soldado, yanındaki Mehmet Ekici'yi gördü. Mehmet'in sol çaprazdan sert şutunu Muslera direk dibinden güçlükle çıkardı.



- 43. dakikada Giuliano'nun gönderdiği topa gelişine vurmak isteyen Soldado'ya Serdar Aziz izin vermedi. Bu pozisyonda yerde kalan İspanyol oyuncu penaltı bekledi ancak hakem devam dedi.



- 45. dakikada Mehmet Topal'ın sağdan yaptığı ortada savunmanın sektirdiği topa Mehmet Ekici gelişine kafayı vurdu ancak top Muslera'nın üzerine gitti ve ilk yarı 0-0 sona erdi.



İKİNCİ YARI



- 46. dakikada sarı kart gören Fernando cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.



- 47. dakikada önce Garry Rodrigues'in şutunda Volkan gole izin vermedi, dönen topta ise Gomis'in vuruşunun ağlara gitmesini Skrtel engelledi.



- 58. dakikada Fernando sakatlandı! Brezilyalı yıldızın yerine Ryan Donk oyuna girdi.



- 60. dakikada Nagatomo'nun şutunda Volkan Demirel'den dönen topa Sofiane Feghouli hareketlendi. Yıldız futbolcunun şutunda top yan ağlarda kaldı.



- 65. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşu Muslera'da kaldı.



- 67. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top arka taraftaki Neustadter'in önünde kaldı. Onun kale içine doğru havalandırdığı topu Muslera kontrol etti.



- 80. dakikada Fernandao'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.



- 81. dakikada Giuliano, karşı karşı pozisyonda Muslera'yı geçemedi ve mutlak golü kaçırdı.



- 84. dakikada Younes Belhanda'nın ceza yayı üzerindeki zayıf vuruşu kaleci Volkan Demirel'de kaldı.



- 86. dakikada Fernandao ile bir kez daha pozisyona girdi. Brezilyalı yıldızın şutunda top Muslera'da kaldı.



- 89. dakikada Maicon'un frikiği direkten dışarı çıktı.



- 90+4. dakikada Tolga Ciğerci penaltı pozisyonu civarında bomboş durumda şutunu çekti, Volkan Demirel gole izin vermedi ve maç 0-0 sona erdi.



FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan derbi maçta hakem Bülent Yıldırım düdük çaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin 25'inci haftasında deplasmanda oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre 2 değişik isim ile sahaya çıktı. Kocaman, Malatyaspor maçında görev verdiği Aatif ile Fernandao'yu Galatasaray derbisinde yedek soyundururken yerlerine Mehmet Ekici ile Soldado görev alan isimler oldu. Öte yandan sakatlıkları bulunan Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı takımını yalnız bıraktı.



ALEX KADIKÖY'DE



Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza, sarı-lacivertli ekibi desteklemek için stada geldi. Geçtiğimiz günlerde kitabını imzalamak üzere Türkiye'ye gelen Alex de Souza, basketbol maçından sonra futbol maçına da gelerek takıma destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken 'I love you Alex' tezahüratları yaptılar.





KOREOGRAFİ ŞOV



Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi şov gerçekleştirdi. Tribünlerde bulunan tüm Fenerbahçeli taraftarlar, ellerinde bulunan sarı-lacivertli kartonları kaldırdı. Daha sonra ligde sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin sahasında son galibiyetinin 1999 yılında olduğunu belirtti. Açılan dev pankartta ''Gelenekte 19'uncu yıl' ve altında 'Yönetmen Fenerbahçe' yazısı yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar daha sonra 3 boyutlu kanarya ve aslan figürlü koreografi gerçekleştirdi.



MUSTAFA CENGİZ STADA GELDİ



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe maçı için stada geldi. Sarı-kırmızılı yöneticiler Ülker Stadyumu'nda kendilerine ayrılan yerde karşılaşmayı takip ettiler.



GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir önceki maça göre Fenerbahçe maçında 2 oyuncu değişikliğe gitti. Terim, ligin 25'inci haftasında Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Donk'un yerine sakatlığını sona eren Fernando'yu, cezası bulunan Mariano'nun yerine ise Linnes'i sahaya sürdü.

DERBİYE DÜNYA BASININDAN YOĞUN İLGİ



Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiye ulusal basının haricinde Uluslararası medyadan da yoğun ilgi yaşandı. Almanya, Amerika, Azerbaycan, Brezilya, Çin, Fas, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Japonya'dan gelen basın mensupları derbi maçı Ülker Stadyumu'ndan takip etti.



GALATASARAYLI TARAFTARLARA DEV HOPARLÖRLER



Galatasaraylı taraftarların bulunduğu tribünlerin önüne büyük ebatlarda hoparlörler yerleştirildiği görüldü. Statta çalınan müziklerde sarı-kırmızılı taraftarın sesi bastırılmaya çalışıldı. Öte yandan maç başlamadan önce sık sık 'Binnaz' şarkısı çalındı.



TRİBÜNLER DOLDU



Ülker Stadyumu'nda oynanan maç için iki takım taraftarları da stattaki yerlerini aldı. Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Galatasaraylı taraftarlar da kendileri için ayrılan tribünü doldurdu.

Stat: Ülker

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Dirar (Dk. 72 Fernandao), Mehmet Ekici (Dk. 60 Alper Potuk), Giuliano, Soldado (Dk. 77 Valbuena)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando (Dk. 58 Donk), Selçuk İnan (Dk. 74 Tolga Ciğerci), Feghouli (Dk. 83 Sinan Gümüş), Belhanda, Rodrigues, Gomis

Sarı kartlar: Dk. 46 Fernando, Dk. 90+4 Maicon ve Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 68 Dirar, Dk. 88 Skrtel (Fenerbahçe)

