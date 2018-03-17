Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (FB-GS derbisi şifresiz izle)

Süper Lig 26. haftasında bu akşam Fenerbahçe - Galatasaray derbisi var. 109 yıllık ezeli rekabette Fenerbahçe ile Galatasaray, 387. kez karşı karşıya gelecekler. Futbolseverler, Fenerbahçe - Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir, saat kaçta hangi kanalda merak ediyorlar. Fenerbahçe, GS galibiyetiyle puan farkını indirmek, zirveye ortak olmak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray'ın amacı Kadıköy'de uzun süredir devam eden galibiyet özlemine son vermek, liderliğini korumak istiyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçından kim galip çıkacak? FB - GS maçı saat kaçta? İşte dev derbinin muhtemel onbirleri, takımların son durumları...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile Galatasaray, karşı karşıya gelecek. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği FB - GS maçının yardımcı hakemleri ise Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak. Saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı, BeIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca BeIN Connect (Digitürk Play) üyeliği ile online olarak maçı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ ONLİNE İZLEME

Süper Lig 26. haftasında gözler, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçına çevrildi. Ligin üst kısmını ilgilendiren dev derbi maç öncesi iki takım arasında 6 puan fark var. Bu maç sonrasında yarın Başakşehir - Beşiktaş maçını sonucu beklenecek. Fenerbahçe - Galatasaray maçını izlemek isteyenler, şifresiz nasıl izleriz araştırıyorlar. Bunun için yapmanız gereken BeIN Connect üyeliği. Aşağıdaki linke tıklayarak maçı satın alabilir ve takılmadan, şifresiz bir şekilde Fenerbahçe - Galatasaray maçını izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı şifresiz izle

ALEX DE SOUZA, FB-GS MAÇI İÇİN İSTANBUL'DA!

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Brezilyalı Alex de Souza, Türkiye'ye gelmesinin sarı-lacivertli kulüpteki seçim süreciyle alakalı olmadığını, Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için geldiğini söyledi.

Eski Fenerbahçeli futbolcu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini nerede izleyeceğinin belli olmadığını söyledi.

Derbiyi başkan adayı Ali Koç'un locasından izleyeceği iddialarının sorulması üzerine Alex, "Derbiyi nerede izleyeceğim belli değil. Ali Bey ile böyle bir şey konuşmadık. Buraya maç izleme niyetiyle geldik." dedi.

Ali Koç ile yaklaşık 3 senedir görüşmediğini anlatan Alex, "Ali Koç ile en son görüşmem, 2015'te Kadıköy'deki Bursaspor maçının devre arasındaydı. Orada denk gelmiştik. 5-10 dakika muhabbet etmiştik. Ondan sonra hiçbir kişisel görüşmemiz olmadı." diye konuştu.

FENERBAHÇE - GALATASARAY 387. RANDEVULARINDA

Süper Lig'de herkesin merakla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray maçı bu akşam 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe, bir kez daha rakibini puansız mı gönderecek yoksa Galatasaray, Kadıköy'de galibiyeti tadacak mı? Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet, 109 yıl önce başladı. Papaz Çayırı olarak anılan ve şimdiki Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın olduğu yerde 17 Ocak 1909 tarihinde iki ekip ilk kez karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın 2-0 kazandığı o maç sonrasında tam 386 maç oynandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 146, Galatasaray'ın 123 galibiyeti bulunuyor. Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 532 gol atarken sarı-kırmızı takım 482 kez fileleri havalandırdı.

SÜPER LİG 122. FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI

Fenerbahçe ile Galatasaray, 60. sezonu oynanan lig tarihinde 121 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 38 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçın 4'ü berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada üçer galibiyet elde eden takımlar, 4 maçta ise birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe'de derbi öncesi iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile milli sol bek İsmail Köybaşı'nın derbide forma giymesi beklenmiyor.

Roberto Soldado, Hasan Ali Kaldırım, Aatıf Chahechouhe ve İsmail Köybaşı sarı kart sınırında bulunuyorlar ve derbide sarı kart görmeleri durumunda 27. hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecekler.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Eren Derdiyok, derbide oynayamayacak. Ligde son oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano, Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkma şansını kaçırdı. Sakatlığının tedavisi süren Eren Derdiyok da derbide sahada olamayacak.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Reges ve Sofiane Feghouli, derbide kart görmeleri durumunda, 27. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde oynama şansını kaçıracak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatıf, Giuliano, Fernandao

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis