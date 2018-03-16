Kasımpaşa 2 - 3 Antalyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu.



Konuk ekip Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Deniz Kadah, 53'üncü dakikada Doukara ve 82'nci dakikada Harun Alpsoy kaydetti.



Kasımpaşa'nın gollerini ise 66 ve 70'inci dakikalarda Mbaye Diagane attı.



Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 28'e yükseltirken, Kasımpaşa 31 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada Eduok'un uzak mesafeden gelişine sert vuruşunda top az farkla auta gitti.

9. dakikada savunma arkasına sarkan Trezeguet, topu ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Diagne'ye indirdi. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

13. dakikada sol kanattan hareketlenen Trezeguet'nin yerden ceza sahasına çıkardığı topun gelişine Eduok'un vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

18. dakikada Maicon'un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ramazan Köse topu kornere çeldi.

31. dakikada Pavelka'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Boffin topu son anda kornere uzaklaştırdı.

39. dakikada ceza sahası içinde buluştuğu topla Ben Youssef'ten sıyrılan Jevtovic'in müsait durumda vuruşunda kaleci Ramazan, topa sahip oldu.

42. dakikada Antalyaspor öne geçti. Orta sahada buluştuğu topla rakip kaleye ilerleyen Yekta Kurtuluş, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Doukara'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasına çevirdiği topun gelişine Deniz Kadah'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



İlk yarı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarı



53. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılarak ceza sahasına giren Doukara'nın, yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

58. dakikada Pavelka'nın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu kornere çeldi.

60. dakikada Ben Youssef'in uzun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'nin kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

66. dakikada sol kanattan içeri hareketlenen Veigneau'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'nin karşı karşıya vuruşunda savunmada Djourou araya girerek topu kornere uzaklaştırdı.

66. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Ahmed Ildiz'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

70. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Ceza sahası dışında Koita'nın pasıyla topla buluşan Diagne, Trezeguet ile yaptığı verkaç ile ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

76. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Harun Alpsoy'un ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

82. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan Yekta Kurtuluş'un ortasında ceza sahası içinde Diego'nun arka direğe aşırdığı topu Harun Alpsoy kafayla kalecinin yanından ağlara gönderdi: 2-3.

90+4. dakikada Pavelka'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Boffin topu kornere çeldi.



Karşılaşma Antalyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

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