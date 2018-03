Kasımpaşa 2 - 3 Antalyaspor (Maç özeti)

Freiburg 0-1 Stuttgart Mönchengladbach II 2-2 Bonner SC

Rot-Weiss Oberhausen 3-1 Fortuna Düsseldorf II

Viktoria Köln 1-0 Wuppertaler SV Barracas Bolivar 0-2 San Martin Burzaco Ried 0-0 Wacker Innsbruck Gent (K) 0-1 Anderlecht (K)

Standard Liege (K) 1-0 OH Leuven (K) Ceara 1-1 Atletico Paranaense

Sampaio Correa FC 0-0 Ponte Preta Slovan Liberec 2-0 Zbrojovka Brno Monaco 0-0 Lille Bourg en Bresse 01 0-0 Niort

Chateauroux 1-0 Le Havre

Clermont 1-0 Nancy Gazelec Ajaccio 0-1 Ajaccio

Lorient 1-0 Orleans Loiret

Quevilly 2-1 Auxerre Sochaux 0-0 Tours

Valenciennes 2-1 Paris FC Avranches 0-0 Grenoble

Boulogne 0-0 Rodez Aveyron

Cholet 0-2 Beziers Creteil 0-1 Concarneau

Dunkerque 1-0 Sannois-St-Gratien

Pau 0-1 Chambly Red Star FC 93 0-1 Les Herbiers The New Saints 0-0 Bala Town Excelsior 1-0 ADO Den Haag AZ Alkmaar II 2-0 Almere City

Cambuur 0-1 NEC Nijmegen

De Graafschap 1-1 Ajax II Den Bosch 1-0 Dordrecht

Emmen 0-0 Helmond Sport

FC Eindhoven 2-1 Utrecht II FC Oss 1-1 Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles 1-0 Telstar

PSV II 1-0 Volendam RKC Waalwijk 0-0 MVV Maastricht ADO Den Haag (K) 1-1 Achilles 29 (K)

Telstar (K) 0-4 Excelsior Barendrecht (K) Aston Villa U23 1-0 Blackburn Rovers U23

Southampton U23 0-2 Leicester City U23 Bohemians 0-0 Sligo Rovers

Derry City 0-0 Bray Wanderers

Dundalk 0-0 Waterford FC Limerick 0-0 Cork City Athlone Town 0-0 Univ College Dublin

Galway United 0-0 Cabinteely

Shelbourne 0-0 Longford Town St. Johnstone 0-1 Hibernian Balmaseda 0-0 Durango Roda 0-0 Olimpic De Xativa Wil 1900 0-0 Aarau Foggia Calcio 0-0 Cesena Vicenza 0-0 Südtirol Lech Poznan 1-0 Lechia Gdansk Miedz Legnica 0-0 Wigry Suwalki Viitorul Constanta 0-0 CS U Craiova