Kardemir Karabükspor 0 - 4 Osmanlıspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Osmanlıspor’u konuk etti. Mücadele rakip takım Osmanlıspor’un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri; 22 ve 90+1'de Serdar Gürler, 41 ve 47. dakikalarda Mehmet Batdal kaydetti.



Osmanlıspor, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti. Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Leandrinho kaleye vurdu, top az farkla auta çıktı.

13. dakikada Osmanlıspor'da Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mehmet Batdal kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Rybka'da kaldı.

22. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Ceyhun Gülselam'ın pasıyla sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Serdar Gürler, kaleye vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1

29. dakikada Osmanlıspor'da rakip ceza sahası önünde topla buluşan Mehmet Batdal kaleye vurdu, kaleci Rybka'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.

41. dakikada Osmanlıspor farkı ikiye çıkardı. Kaptığı topla ceza sahası içine giren Umar, sol kanattan kale çizgisi üzerindeki Mehmet Batdal'a pasını çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2



Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarı



47. dakikada gelişen atakta Ceyhun’un pasında Mehmet Batdal kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti: 0-3

52. dakikada gelişen atakta Hakan Aslantaş’ın şutunda top direkten döndü.

53. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kravchenko’nun kafa vuruşunda top kaleci Karcemarskas’ta kaldı.

62 . dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Batdal, sol çaprazdan kaleye çektiği şutunda top kaleci Rybka’da kaldı.

90+1. dakikada gelişen atakta Regattin’in ortasında Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. 0-4



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Osman Gökhan Bilir xx,

Karabükspor: Rbka xx, Tayyib Talha xx, Hakan Aslantaş xx, İshak xx, Kravchenko xx, Adam Stahl xx (Ahmet Karadayı dk. 85 ?), Osman Çelik xx, Alican Karadağ xx (Bliznichenko dk. 46 xx), Herve Kage xx (Hamidou dk. 59 xx), Leandrinho xx, Ergin xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Muhammed Bayır xx, Yalçın Ayhan xx, Anıl Karaer xx, Pinto xx, Ceyhun Gülselam xx (Mehmet Güven dk. 57 xx), Lumanza xx, Regattin, xx, Serdar Gürler xxx, Umar xxx (Sdekhian dk. 74 xx), Mehmet Batdal xxx (Cikalleshi dk. 63 xx)

Goller: Serdar Gürler (dk. 22 ve 90+1), Mehmet Batdal (dk. 41 ve 62) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Hamidou, Bliznichenko (Karabükspor), Mehmet Batdal, Pinto (Osmanlıspor)

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