Daum'dan derbi, Türkiye ve Beşiktaş sözleri!

İşte Daum'un açıklamaları... "Beşiktaş başı dik bir şekilde Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. İlk maçta Vida’nın kırmızı kart görmesi ve aldığı 5-0’lık yenilgi zaten Beşiktaş’ın şansını tüketmişti. Bayern Münih turu geçmek için bütün profesyonelliğini sahaya yansıttı. Bu sene Beşiktaş uluslararası arenada çok olumlu bir iz bıraktı. Beşiktaş Türk futbolunu çok iyi şekilde temsil etti. Tüm Beşiktaş taraftarlarını, oyuncularını, yöneticilerini ve teknik heyetini de tebrik edelim."

- Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için ne düşünüyorsunuz?

"Derbi maçlar her sonuca açıktır. İki antrenör de yeteri kadar tecrübeli. Terim ve Kocaman’ın da oyunu doğru stratejiyle kendi lehine çevirecek tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’nin kendi evinde oynaması büyük bir avantaj. Ama maç sonuna kadar hem disiplin hem de teknik direktörlerin verdiği stratejiyi kim daha iyi uygularsa o avantajlı olur. Gereksiz fauller ve bireysel davranışlardan (sarı kart ya da kırmızı kart) kaçınılması gerekir. Oyuncuların sinirlerine hakim olması, otokontrol sağlaması oyunun kontrolünü şekillendirir."



- Türkiye'ye dönecek misiniz?

"Bu tarz sorulara cevap vermekten kaçınıyorum, cevap vermek istemiyorum. Ama önümüzdeki sezon bir takımın başında olacağımı söyleyebilirim. Bana gelen teklifleri değerlendiriyorum. Mayıs ayının ortasından önce kesin bir karar vermeyeceğim." (Radyospor)