Fenerbahçe - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Her iki takım, Süper Lig 26. haftasında Kadıköy'de oynanacak derbi için fiziksel ve mental olarak hazırlanıyorlar. Maç öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray'dan altı puan geride. Bu yüzden sarı-lacivertliler, bu maçı kazanmak zorunda. Galatasaray ise 19 yıl gibi uzun zamandır kazanamadığı Kadıköy deplasmanından galibiyetle dönerek liderliğini sürdürmek istiyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - GS derbisi hangi gün?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Maç öncesinde Galatasaray 53 puanla lider iken Fenerbahçe 47 puanla 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi maçı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide düdük çalacak Bülent Yıldırım'ın yardımcıları Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak. FB - GS derbisi BeIN Sport kanalı ile BeIN Connect üzerinden yayınlanacak.



BÜLENT YILDIRIM'IN DERBİ KARNESİ



Spor Toto Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Yıldırım, daha önce 10 kez derbi yönetti. Ankara bölgesi hakemi olan Yıldırım, bu sezon ise ilk kez derbiye atandı. Geçen sezonun 22. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşılaştı.



FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇLARINI KAÇ KEZ YÖNETTİ?



Bülent Yıldırım, 6. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Yıldırım'ın daha önce iki takım arasında yönettiği 5 derbinin 2'sini Galatasaray, birini Fenerbahçe kazandı, 2 karşılaşma da berabere bitti. Takımlar, bu maçlarda 4'er gol attı.



Görev aldığı Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda 3 kez kırmızı kartına başvuran Yıldırım, 35 sarı kart gösterdi. Yıldırım, Fenerbahçe'den 2, Galatasaray'dan bir oyuncuyu ihraç etti. Yıldırım, 35 sarı kartın 18'ini Fenerbahçe, 17'sini ise Galatasaraylı oyunculara çıkardı.



AYKUT KOCAMANLI FENERBAHÇE'NİN 22. DERBİSİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek. Sarı-lacivertli takımın başında bugüne dek Beşiktaş ve Galatasaray karşısında 21 derbiye çıkan Kocaman, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 8 galibiyet almasını sağladı. Söz konusu derbilerde Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 7 beraberlik alırken, 6 defa da yenildi.



Aykut Kocaman, Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak 3 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli teknik adamla Fenerbahçe, hafta sonu Galatasaray karşısında 11. kez mücadele edecek. Kocaman'la Fenerbahçe, sarı-kırmızılılar karşısında aldığı 3 galibiyetin yanı sıra sahadan 4 defa beraberlik ve 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.



Kadıköy'de hiç kaybetmedi



Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kadıköy'de oynadığı 9 derbiyi de kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kocaman döneminde Ülker Stadı'nda çıktığı 9 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.



Kocaman'ın Fenerbahçe'si Galatasaray karşısında iç sahada bir galibiyet alırken, 3 derbide beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de 4 galibiyet alırken, bir maç da berabere bitti.



FATİH TERİMLİ GALATASARAY'IN 54. DERBİSİ



Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 54. kez bir derbide görev yapacak.



Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 53 müsabaka oynadı.



Sarı-kırmızılı takımda dördüncü kez görev alan 64 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 19 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü.



Fenerbahçe ile 27. derbi



Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 26 derbi yaptı. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10'unu kazanırken, 7'isinde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray, bundan sonra dış sahada rakibi ile oynadığı 21 müsabakada galip gelemedi.



Galatasaray, Fenerbahçe karşısındaki ligdeki en ağır yenilgisini de Fatih Terim döneminde yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 6 Kasım 2002'de deplasmanda oynadığı maçta rakibine 6-0 mağlup oldu.



KOCAMAN - TERİM KARŞILAŞMALARI



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. İki teknik adamın rekabetinde Terim Galatasaray'ın başında yer alırken Kocaman, İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı.



Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Kocaman'ın ekiplerine karşı 5 galibiyet aldı. Kocaman'ın çalıştırdığı İstanbulspor ile Fenerbahçe ise bu dönemde Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 3 galibiyet elde etti. İki teknik adamın rekabetinde 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



Bu karşılaşmalarda Kocaman'ın takımları 14 gol attı, Terim'in öğrencileri ise 17 gol kaydetti.



DERBİDE SONUCU KALECİLER VE GOLCÜLER BELİRLEYECEK



Süper Lig 26. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçına bir gün kala futbolseverler tarafından karşılaşma merakla bekleniyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide gözler iki takımın golcü ve kalecilerinde olacak. Maçın sonucuna büyük etkisi olacak performanslar, kuşkusuz kaleciler ve golcülerde olacak.



Fenerbahçe'nin kalesini derbide büyük ihtimal Volkan Demire koruyacak. Sarı lacivertli forma ile Galatasaray'a karşı 33. kez sahaya çıkacak olan tecrübeli kaleci, şu ana kadar oynanan maçlarda 25 gol gördü kalesinde. Volkan Demirel'in oynadığı 32 maçta sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.



Galatasaray kalecisi Muslera ise Fenerbahçe'ye karşı 19. kez forma giyecek. Oynanan 18 karşılaşmada kalesinde 16 gol gören Muslera, bu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.



FENERBAHÇE, GALATASARAY'A KADIKÖY'DE 21 MAÇTIR KAYBETMİYOR!



Fenerbahçe, bu hafta Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maça kadar Kadıköy'de oynanan 21 maçta Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı kaybetmedi. Galatasaray'ın kazandığı en son maç 22 Aralık 1999'da 2-1 biten karşılaşma oldu. Bu 21 maçtan Fenerbahçe 15 galibiyet kazanırken 6 maç ise berabere bitti.



Galatasaray, derbi maçın yapılacağı Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli rakibi karşısında son galibiyetini 1999 yılında aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere 21 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Geçen 18 yılı aşkın sürede Galatasaray Kulübünün önceki 6 başkanı, futbol takımlarının Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetini göremedi.



Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2), Belçikalı Erik Gerets (3), Alman Karl Heinz Feldkamp (2), Michael Skibbe (1), Hollandalı Frank Rijkaard (1), İtalyan Roberto Mancini (1), Hamza Hamzaoğlu (2) ve diğer bir Hollandalı Jan Olde Riekerink (1) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi.



Ayrıca, Kadıköy'de derbi kazanan son teknik adam olan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında bulunduğu ikinci ve üçüncü dönemlerinde 5 kez Fenerbahçe'ye konuk olurken, galibiyet elde edemedi. Terim idaresindeki bu 5 maçta Galatasaray, 3 yenilgi ile 2 beraberlik yaşadı.



Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda galibiyet alamadığı 18 yılı aşkın sürede Galatasaray formasını şu önemli oyuncular terletti:



Didier Drogba, Wesley Sneijder, Franck Ribery, Lukas Podolski, Faryd Aly Camilo Mondragon, Haim Revivo, Rigobert Song, Stjepan Tomas, Milan Baros, Fernando Muslera, Shabani Nonda, Mario Jardel, Cassio Lincoln, Abdul Kader Keita, Elano Blumer, Harry Kewell, Emmanuel Eboue, Felipe Melo, Johan Elmander, Arda Turan, Ümit Karan, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Selçuk İnan, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Hamit Altıntop.



FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI İDDİA ORANLARI



İddaa, hafta sonu oynanacak derbide Fenerbahçe'ye 2.00, Galatasaray'a 2.65, beraberliğe de 3.10 oran verdi.