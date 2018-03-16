Erdoğan Arıkan, Fenerbahçe ve Galatasaray için 'küçük takım' dedi

TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Beşiktaş'ın Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrası Fenerbahçe'nin Vardar'a, Galatasaray'ın ise Östersunds'a boyun eğmesini eleştirdi. Erdoğan Arıkan'ın Spor Artı programında Galatasaray ve Fenerbahçe için kullandığı 'küçük takımlar' ifadesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.



Erdoğan Arıkan, Spor Artı programında Fenerbahçe ve Galatasaray için 'Büyük kulüplerin küçük takımları onlar. Avrupa'ya çıkınca fazla bir şey yapamayan takımlar. Dolayısıyla da fazla büyüyemiyorlar" diye konuştu.



Erdoğan Arıkan'ın bu sözleri Beşiktaş taraftarı tarafından destek görürken, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarınca ise yoğun tepkiyle karşılandı.

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