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Efsane isimlerin çocukken tuttuğu takımlar
1 saat önce
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da gösterdiği performanslar ve yaşadığı başarılar nedeniyle efsaneleşen birçok futbolcunun çocukluğunda başka takımları tuttuğu bir gerçek... İşte Türk futboluna damga vuran isimlerin çocukken gönül verdiği ekipler...
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METİN TEKİN - GALATASARAY - Beşiktaş efsanesi olan Metin Tekin, çocukluğunda Galatasaraylıydı. Zira Metin Tekin’in adı Galatasaray efsanesi Metin Oktay’dan gelmekte...
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HAKAN ÜNSAL - BEŞİKTAŞ | Galatasaray ile tarihi başarılara uzanan ve sayısız kupa kazanan Hakan Ünsal da küçükken Beşiktaş’a gönül verenlerdendir.
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ERGÜN PENBE - FENERBAHÇE - Galatasaray ile tarihi başarılar yaşayıp sarı kırmızılı takımda efsane oldu ama o da çocukken Fenerbahçeli olanlardandı.
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İBRAHİM TORAMAN - TRABZONSPOR | Beşiktaş'ta kaptanlık bandını da takan İbrahim Toraman’ın çocukluğunda gönlünde Trabzonspor vardı.
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RÜŞTÜ REÇBER - GALATASARAY - Beşiktaş’a gelmesi trafik kazası nedeniyle gerçekleşmeyen Rüştü Reçber, Fenerbahçe’de efsaneleşti. Çocukluğunda gönül verdiği takımsa Galatasaray’dı...
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BURAK YILMAZ - BEŞİKTAŞ | Dört büyüklerde ilk olarak Beşiktaş forması giydi ama kariyerinin en başarılı dönemlerine Trabzonspor ve Galatasaray’da imza attı. Babadan miras Beşiktaşlıdır.
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CENK TOSUN - BEŞİKTAŞ - Bir Beşiktaş efsanesi olan Cenk Tosun'un çocukluğundaki takımı da Beşiktaş'tı.
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TUNCAY ŞANLI - GALATASARAY | Fenerbahçe efsanelerinden Tuncay Şanlı'nın da evvelinde Galatasaraylılık vardı.
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GÖKHAN GÖNÜL - BEŞİKTAŞ - Fenerbahçe efsanesi Gökhan Gönül, yıllarca bacağındaki Kartal dövmesi nedeniyle Beşiktaşlı olarak gösterildi. Evet, Gönül de çocukken siyah beyaza gönül verenlerdendi...
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SERGEN YALÇIN - FENERBAHÇE - Beşiktaş’ın en büyük efsanelerinden olan Sergen Yalçın, henüz Şile plajlarında top sektirirken Fenerbahçeliydi.
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FEYYAZ UÇAR - GALATASARAY | Feyyaz Uçar, Beşiktaş’dan bir yanlış anlama nedeniyle kopmuş ve Fenerbahçe’ye gitmişti. Feyyaz Uçar’ın çocukluğunda gönlünü çelen takımsa Galatasaray’dı.
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YUSUF ŞİMŞEK - BEŞİKTAŞ - 2009’da ara transferde geldiği Beşiktaş’ta çocukluğundan fotoğrafları da delil olarak göstererek, “Ben doğuştan Beşiktaşlıyım” dedi.
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NECATİ ATEŞ - FENERBAHÇE - Futbol tarihine “Galatasaraylı Necati” olarak geçti. Çocukluğunda Fenerbahçeliydi İzmirli isim.
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MEHMET ÖZDİLEK - GALATASARAY | Beşiktaş'ın en büyük efsanelerinden olan Mehmet Özdilek, küçükken Galatasaray taraftarıydı.
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AYHAN AKMAN - BEŞİKTAŞ | Süleyman Seba, yaklaşık 9 milyon dolar karşılığında Ayhan Akman’ı Gaziantepspor’dan transfer etmişti ama Ayhan, en başarılı dönemini Galatasaray’da geçirdi ve “Galatasaraylı Ayhan Akman” olarak tarihe geçti.
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RIDVAN DİLMEN - FENERBAHÇE - Transfer sezonunda Galatasaray formasıyla poz verse de bir iki gün sonra Fenerbahçe’ye imza attı. Fenerbahçe efsanesi çocukluğunda da Fenerbahçeliydi.
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ABDULLAH ERCAN - BEŞİKTAŞ | Trabzonspor’da şöhret oldu. arkadaşı Ogün Temizkan ile birlikte Fenerbahçe’ye geldi. Çocukken Beşiktaş için kalbi çarpanlardan...
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ALPAY ÖZALAN - GALATASARAY | Çocukken ne Beşiktaş ne de Fenerbahçeliydi. O bir Galatasaraylıydı.
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MUSTAFA DENİZLİ - BEŞİKTAŞ - Üç büyük kulübü şampiyon yapan tek hoca unvanına sahip olan Mustafa Denizli, Beşiktaşlı olduğunu kendisi resmen beyan etti.
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EMRE BELÖZOĞLU - FENERBAHÇE - Galatasaray altyapısında yetişti ve UEFA Kupası şampiyonluğu dahil çok büyük başarılar yaşadı. Türkiye’ye dönüşünde tercihi çocukluğunda gönül verdiği Fenerbahçe oldu.
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TÜMER METİN - GALATASARAY | Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’nin 100. Yılında şampiyonluk yaşayan tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ama mahallede top peşinde koştururken Galatasaraylı olduğu söylenir.
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AYKUT KOCAMAN - BEŞİKTAŞ - Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman’ın da gençlik zamanlarına kadar Beşiktaşlı olduğu bilinir.
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SUAT KAYA - FENERBAHÇE | Galatasaray'da tarihi başarılarda yer alan isimlerdendi. Galatasaray efsanesinin çocukluğunda tuttuğu takımsa Fenerbahçe’ydi.
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ÜMİT KARAN - BEŞİKTAŞ | Ümit Karan, Gençlerbirliği'nden Galatasaray’a transfer oldu ve şampiyonluklar yaşadı. O da sorulduğunda “Çocukken Beşiktaşlıydım” diyenlerden...
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