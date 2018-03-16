Efsane isimlerin çocukken tuttuğu takımlar

1 / 26 METİN TEKİN - GALATASARAY - Beşiktaş efsanesi olan Metin Tekin, çocukluğunda Galatasaraylıydı. Zira Metin Tekin’in adı Galatasaray efsanesi Metin Oktay’dan gelmekte...



2 / 26 HAKAN ÜNSAL - BEŞİKTAŞ | Galatasaray ile tarihi başarılara uzanan ve sayısız kupa kazanan Hakan Ünsal da küçükken Beşiktaş’a gönül verenlerdendir.



3 / 26 ERGÜN PENBE - FENERBAHÇE - Galatasaray ile tarihi başarılar yaşayıp sarı kırmızılı takımda efsane oldu ama o da çocukken Fenerbahçeli olanlardandı.



4 / 26 İBRAHİM TORAMAN - TRABZONSPOR | Beşiktaş'ta kaptanlık bandını da takan İbrahim Toraman’ın çocukluğunda gönlünde Trabzonspor vardı.



5 / 26 RÜŞTÜ REÇBER - GALATASARAY - Beşiktaş’a gelmesi trafik kazası nedeniyle gerçekleşmeyen Rüştü Reçber, Fenerbahçe’de efsaneleşti. Çocukluğunda gönül verdiği takımsa Galatasaray’dı...



6 / 26 BURAK YILMAZ - BEŞİKTAŞ | Dört büyüklerde ilk olarak Beşiktaş forması giydi ama kariyerinin en başarılı dönemlerine Trabzonspor ve Galatasaray’da imza attı. Babadan miras Beşiktaşlıdır.



7 / 26 CENK TOSUN - BEŞİKTAŞ - Bir Beşiktaş efsanesi olan Cenk Tosun'un çocukluğundaki takımı da Beşiktaş'tı.



8 / 26 TUNCAY ŞANLI - GALATASARAY | Fenerbahçe efsanelerinden Tuncay Şanlı'nın da evvelinde Galatasaraylılık vardı.



9 / 26 GÖKHAN GÖNÜL - BEŞİKTAŞ - Fenerbahçe efsanesi Gökhan Gönül, yıllarca bacağındaki Kartal dövmesi nedeniyle Beşiktaşlı olarak gösterildi. Evet, Gönül de çocukken siyah beyaza gönül verenlerdendi...



10 / 26 SERGEN YALÇIN - FENERBAHÇE - Beşiktaş’ın en büyük efsanelerinden olan Sergen Yalçın, henüz Şile plajlarında top sektirirken Fenerbahçeliydi.



11 / 26 FEYYAZ UÇAR - GALATASARAY | Feyyaz Uçar, Beşiktaş’dan bir yanlış anlama nedeniyle kopmuş ve Fenerbahçe’ye gitmişti. Feyyaz Uçar’ın çocukluğunda gönlünü çelen takımsa Galatasaray’dı.



12 / 26 YUSUF ŞİMŞEK - BEŞİKTAŞ - 2009’da ara transferde geldiği Beşiktaş’ta çocukluğundan fotoğrafları da delil olarak göstererek, “Ben doğuştan Beşiktaşlıyım” dedi.



13 / 26 NECATİ ATEŞ - FENERBAHÇE - Futbol tarihine “Galatasaraylı Necati” olarak geçti. Çocukluğunda Fenerbahçeliydi İzmirli isim.



14 / 26 MEHMET ÖZDİLEK - GALATASARAY | Beşiktaş'ın en büyük efsanelerinden olan Mehmet Özdilek, küçükken Galatasaray taraftarıydı.



15 / 26 AYHAN AKMAN - BEŞİKTAŞ | Süleyman Seba, yaklaşık 9 milyon dolar karşılığında Ayhan Akman’ı Gaziantepspor’dan transfer etmişti ama Ayhan, en başarılı dönemini Galatasaray’da geçirdi ve “Galatasaraylı Ayhan Akman” olarak tarihe geçti.



16 / 26 RIDVAN DİLMEN - FENERBAHÇE - Transfer sezonunda Galatasaray formasıyla poz verse de bir iki gün sonra Fenerbahçe’ye imza attı. Fenerbahçe efsanesi çocukluğunda da Fenerbahçeliydi.



17 / 26 ABDULLAH ERCAN - BEŞİKTAŞ | Trabzonspor’da şöhret oldu. arkadaşı Ogün Temizkan ile birlikte Fenerbahçe’ye geldi. Çocukken Beşiktaş için kalbi çarpanlardan...



18 / 26 ALPAY ÖZALAN - GALATASARAY | Çocukken ne Beşiktaş ne de Fenerbahçeliydi. O bir Galatasaraylıydı.



19 / 26 MUSTAFA DENİZLİ - BEŞİKTAŞ - Üç büyük kulübü şampiyon yapan tek hoca unvanına sahip olan Mustafa Denizli, Beşiktaşlı olduğunu kendisi resmen beyan etti.



20 / 26 EMRE BELÖZOĞLU - FENERBAHÇE - Galatasaray altyapısında yetişti ve UEFA Kupası şampiyonluğu dahil çok büyük başarılar yaşadı. Türkiye’ye dönüşünde tercihi çocukluğunda gönül verdiği Fenerbahçe oldu.



21 / 26 TÜMER METİN - GALATASARAY | Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’nin 100. Yılında şampiyonluk yaşayan tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ama mahallede top peşinde koştururken Galatasaraylı olduğu söylenir.



22 / 26 AYKUT KOCAMAN - BEŞİKTAŞ - Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman’ın da gençlik zamanlarına kadar Beşiktaşlı olduğu bilinir.



23 / 26 SUAT KAYA - FENERBAHÇE | Galatasaray'da tarihi başarılarda yer alan isimlerdendi. Galatasaray efsanesinin çocukluğunda tuttuğu takımsa Fenerbahçe’ydi.



24 / 26 ÜMİT KARAN - BEŞİKTAŞ | Ümit Karan, Gençlerbirliği'nden Galatasaray’a transfer oldu ve şampiyonluklar yaşadı. O da sorulduğunda “Çocukken Beşiktaşlıydım” diyenlerden...



25 / 26 ALİ GÜLTİKEN - FENERBAHÇE | Beşiktaş kariyerine sağ bek olarak başladı ve sonrasında golcülüğe terfi etti. Efsane isim küçükken Fenerbahçe gönüldaşıydı.

