Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi tarihi tesadüf!

Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi tarihi bir tesafüdü de beraberinde getirdi.



Son 18 yıldır Kadıköy'de galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında son 6 yıl içerisinde belki de galibiyete en çok yaklaştığı maç da 17 Mart 2012 tarihinde oynanmış ve o derbinin de hakemi Bülent Yıldırım olmuştu.





TARİHİ TESADÜFLER;

17 MART 2012



Fenerbahçe - Galatasaray

Hakem: Bülent Yıldırım

Teknik direktör: Aykut Kocaman, Fatih Terim

iddaa oranları; 2.00, 3.10, 2.65



SKOR 2-2



17 MART 2017

Fenerbahçe - Galatasaray

Hakem: Bülent Yıldırım

Teknik direktör: Aykut Kocaman, Fatih Terim

iddaa oranları; 2.00, 3.10, 2.65