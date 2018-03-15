Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi tarihi tesadüf!
15 Mart 2018 | 17:52
Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Süper Lig'de şampiyonluğu ilgilendiren en önemli maçlardan biri haline geldi. 17 Mart Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı büyük bir tesadüfü de beraberinde getirecek. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ortaya çıkan o detay...
Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi tarihi bir tesafüdü de beraberinde getirdi.
Son 18 yıldır Kadıköy'de galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında son 6 yıl içerisinde belki de galibiyete en çok yaklaştığı maç da 17 Mart 2012 tarihinde oynanmış ve o derbinin de hakemi Bülent Yıldırım olmuştu.
TARİHİ TESADÜFLER;
17 MART 2012
Fenerbahçe - Galatasaray
Hakem: Bülent Yıldırım
Teknik direktör: Aykut Kocaman, Fatih Terim
iddaa oranları; 2.00, 3.10, 2.65
SKOR 2-2
17 MART 2017
Fenerbahçe - Galatasaray
Hakem: Bülent Yıldırım
Teknik direktör: Aykut Kocaman, Fatih Terim
iddaa oranları; 2.00, 3.10, 2.65
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