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Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

15 Mart 2018 | 11:18

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 26. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını Bülent Yıldırım yönetecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Bülent Yıldırım yönetecek


Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri:

16 Mart 2018 Cuma

20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Ali Palabıyık)

20.00 Kardemir Karabükspor (Arda Kardeşler)

17 Mart 2018 Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Teleset Mobilya Akhisarspor (Mete Kalkavan)

16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Bülent Yıldırım)

18 Mart 2018 Pazar

13.30 Atiker Konyaspor - Kayserispor (Halis Özkahya)

13.30 Aytemiz Alanyspor - Göztepe (Özgür Yankaya)

16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (Halit Umut Meler)

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