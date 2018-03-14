Mehmet Demirkol'dan olay Fenerbahçe-Galatasaray yorumu!



Mehmet Demirkol, Ntvspor'daki 'Spor Servisi' programında gündemi değerlendirdi. İşte Demirkol'un açıklamalarından önemli satır başları:

Bayern Münih hakikaten çok arsız bir takım. Beşiktaş'ın bir sürü eksiği var. Yine kötü bir tablo ortaya çıkabilir ama bu maça ilk maçın rövanşı olarak bakmamamız lazım. 1-0 kazan, yeter. Futboldaki saçma kurallardan biri de kırmızı kart gören bir oyuncunun bir sonraki maçta oynamaması. Hayır, oyunla alakalı değilse cezayı anlarım. Ama bu, çok eskiden kalma bir uygulama. Kaldırılması lazım.





Beşiktaş, Anderson Talisca'nın bonservisinin kaça inmesini bekliyor? Adamın milli takıma çağrılması bekleniyor. Fiyatın 21 milyon euro olmasının kimseyi telaşlandırmaması lazım. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bu ülkenin 1 numaralı maçı. Fakat gazeteler bomboş. Acaba Beşiktaş'ın son yıllardaki başarısı, bu iki takımın rekabetini geride mi bıraktı diye düşünüyor insan.



Fatih hoca, genelde derbi planını saklar. Bu yüzden Fenerbahçe maçı öncesi basına açık antrenman yapması çok tuhaf. Aykut hocanın "Biz bu oyunla Avrupa şampiyonu oluruz" dediği oyun tarzı, her takıma karşı uygulanamaz. Fatih hocanın Kocaman'ın tercihlerine karşı muhakkak cevabı olacaktır.



Aykut Kocaman, son açıklamasıyla iki hafta önceki açıklamalarını yalanladı. Demek ki kontrol hâlâ Fenerbahçe'deymiş. Zaten kalan maçları kazanırsan muhtemelen şampiyon olursun. Eğer Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yenerse yelkenler şişer. Takım içinde büyük bir hava oluşturur. Alex De Souza, Fenerbahçe tarihine adını yazdırmış bir adam. Adamın stadın karşısında heykeli var. Kötü ayrılmış olabilirsin ama ben Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam Alex'i tribüne kendim davet ederim.