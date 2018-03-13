Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Atiker Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Fenerbahçe ise Evkur Yeni Malatyaspor maçında taraftarlarının yaptığı çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.



TFF ayrıca; Antalyasporlu futbolcu Ondrej Celustka'nın kural dışı hareketi nedeniyle, Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın ise sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.



TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:



Hukuk Müşavirliği'nce 13.03.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 09.03.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 11.03.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ONDREJ CELUSTKA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 11.03.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 11.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 11.03.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 11.03.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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