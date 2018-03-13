Fatih Altaylı: 'Ali Koç Galatasaray'a başkan olsun'

Habertürk Gazetesi yazarlarından Fatih Altaylı gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalar...



Görünen o ki, daha da sertleşecek ve tatsız bir süreç yaşanacak. Aziz Bey şimdilik suskun ama tetikçileri çalışıyor. Sonunda o da konuşmaya başlar. Aziz Bey’in yakın çevresine söylediği şu, “Ali Koç, Yargıtay kararını niye beklemedi. Gelip benim yönetimime girseydi. Yargıtay kararından sonra ben ona bırakacaktım.” Tabii bu, onun söylediği.



ALİ KOÇ PUSUYA YATMADI



Ali Koç ve herkes biliyor ki, Yargıtay kararı lehine çıkarsa Aziz Yıldırım asla bırakmazdı. Aleyhine çıkarsa mecburen bırakırdı. Ali Koç şövalyece bir tavır sergiledi ve çıktı. Pusuya yatıp, Yargıtay’dan olumsuz bir karar çıkmasını bekleyebilirdi ama yapmadı. Fenerbahçelileri de anlamak mümkün değil.



KOÇ, G.SARAY'A BAŞKAN OLSUN



Koç gibi bir başkan adayı çıkıyor ve seçilmeme ihtimali var. Ali Koç, Galatasaray’da başkan adayı olsaydı genel kuruldan büyük bir teveccüh görürdü. Hadi bir şaka yapayım. Ali Bey hala genç. Doğruyu bulmak için geç değil. Gelsin Galatasaraylı olsun! Kesinlikle başkan olur.



GÜNEŞ, TERİM'İN YERİNİ ALIYOR



Sayın Şenol Güneş, o çapta ve o kariyerde bir hocanın yapmaması gereken her şeyi yapmaya niyetli görünüyor. Fatih Terim’in tarz ve tavrını değiştirerek oluşturduğu boşluğu Şenol Güneş doldurmaya çalışıyor gibi bir hava var. Anladığım kadarıyla başarılı olan Türk teknik direktörler, böyle davranmaları gerektiğini düşünüyorlar. Ama öyle görünüyor ki, Güneş, eski Terim’e bile rahmet okutacak noktaya doğru hızla ilerliyor.



BAŞKAN ORMAN BİLEREK YAPIYOR



Aslında bir aydan daha uzun süredir. Bu Beşiktaş’ın taktiğiydi ve Fenerbahçe bu tuzağa düştü. Beşiktaş, Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti düzeyinde bir rekabetin parçası olmak istiyordu. Başkan Orman çok bilinçli bir şekilde bunu tırmandırdı. Kulüp açısından doğru bir taktikti. Fenerbahçe de buna atladı. Şimdi artık teknik direktörler düzeyinde bile bu tartışma var. Bence kötü bir şey değil Beşiktaş açısından. Beni de hiç rahatsız etmiyor. Bunlar sporun, rekabetin içinde olan şeyler. Renk katıyor. Sizler de yazacak konu bulmuş oluyorsunuz.



FİKRET ORMAN'IN MARS'TA YAŞAMASI LAZIM



"Beşiktaş ne zaman kollanıldı merak ediyorum?" dedi? Fikret Orman, Elon Musk’tan önce Mars’a gitmiş olmalı ki böyle bir soru soruyor! Ama Fenerbahçe maçları özelinde haklı. Bu maçlarda Beşiktaş kollanmadı. Hatta tam aksi doğrandı. Ama geçen sezonlar için böyle bir şey söylüyorsa Mars’ta yaşıyor olmalı!



HİÇBİR SONUÇ SÜRPRİZ DEĞİL



Fenerbahçe tutarsız, zevksiz, ruhsuz bir futbol oynuyor. Bununla kazanabiliyor ama arada duvara da tosladığı oluyor. Böyle bir futbolla hiçbir sonuç sürpriz değil. Rakip hata yaparsa Fenerbahçe kazanıyor. Hata yapmaz ise Fenerbahçe puan kaybediyor.



G.SARAY'A KARŞI İNSANÜSTÜ OYNUYORLAR



Türkiye Ligi’nde Galatasaray’a en ters gelecek futbolu Fenerbahçe oynuyor. Ama Galatasaray savunmadan top çıkarmayı becerirse bu sefer üstünlüğü alır, çünkü gol yollarında çok etkililer. Yine de ben o maçın en olası sonucunun beraberlik olduğunu düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe açısından bakarsak, “Küme düşelim ama Galatasaray’ı yenelim” diyen bir camia var. Bu da takımı etkiliyor. Galatasaray karşısında insanüstü oynuyorlar.



DERBİNİN ŞİFRELERİ



Etmiyor. Başka savunmamız da yok zaten. Hakan Balta mı oynayacak! Fenerbahçe kaşısında en önemli adamlar Fernando ve Selçuk. Bunlar topu Belhanda ve Feghouli’ye iyi bir biçimde aktarırlarsa ve hücuma katılırlarsa Galatasaray çok iyi işler yapar. Rodrigues ve oynarsa Sinan, Fenerbahçe’yi çok zorlar. Yanları keserlerse, orta boşlukları değerlendime imkanı doğar. En önemli şey savunma. Duran toplarda hata yapmamak lazım.