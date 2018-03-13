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Şenol Güneş'in parlattığı yıldızlar
2 saat önce
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son dönemde parlattığı yıldızlar, Türkiye ve Avrupa futbolunda yaptıkları çıkışlarla dikkat çekiyor.
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Şenol Güneş'in yönettiği takımlarda futbolcuların performanslarının geliştiği açık şekilde görülüyor. Son olarak Talisca, Brezilya Milli Takımı'na kadar yükseldi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yerlilerin yanı sıra yabancı oyuncuların performansına katkısı devam ediyor.
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