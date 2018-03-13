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Şenol Güneş'in parlattığı yıldızlar

2 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son dönemde parlattığı yıldızlar, Türkiye ve Avrupa futbolunda yaptıkları çıkışlarla dikkat çekiyor.

Şenol Güneş'in parlattığı yıldızlar
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Şenol Güneş'in yönettiği takımlarda futbolcuların performanslarının geliştiği açık şekilde görülüyor. Son olarak Talisca, Brezilya Milli Takımı'na kadar yükseldi

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yerlilerin yanı sıra yabancı oyuncuların performansına katkısı devam ediyor.

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Ryan Babel ve Mario Gomez'in ardından Talisca'nın da milli takıma seçilmesi, Şenol Güneş'in oyunculara verdiği katkıyı gözler önüne serdi.

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İşte Güneş döneminde bireysel performansları artan futbolcular:

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Fatih Tekke

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Onur Recep Kıvrak

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Egemen Korkmaz

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Ceyhun Gülselam

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Selçuk İnan

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Burak Yılmaz

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Engin Baytar

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Umut Bulut

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Olcan Adın

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Tolga Zengin

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Volkan Şen

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Fernandao

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Harun Tekin

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Emre Taşdemir

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Şener Özbayraklı

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Ozan Tufan

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Cedric Bakambu

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Jose Sosa

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Quaresma

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Cenk Tosun

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