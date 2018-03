Uğur Vardan: 'Eğer Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kaybederse Aykut Kocaman görevini bırakır'

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası, Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne olacak. Ülker Stadı'nda 18 yıldır sarı kırmızılılara kaybetmeyen Kanarya, bu serisini devam ettirmek istiyor. Fatih Terim'le şampiyonluğu hedefleyen Aslan ise, deplasmanda puan veya puanlar alarak evine dönmenin peşinde...



Bu karşılaşma öncesinde ise spor yorumcuları, durum değerlendirmesi yaptı.



Hürriyet Gazetesi'nden Uğur Vardan, en çarpıcı yorumlardan birini yaptı. İşte Vardan'ın değerlendirmesi:



FATİH TERiM’iN HANESiNE YAZILAN BİR MAÇ OLDU



1- Maçın hemen başında yenen gol, peşi sıra kaçırılan penaltı, son derece organize gerçekleştirilen ama rakip ağlarda sonuçlanmayan ataklar... Konya karşısında sanki G.Saray’ın tökezleneceği gibi bir hava oluşmuştu ki, aranan goller ve üç puan geldi. Terim belki Donk’a 45 dakika bile tahammül etmeyebilirdi. Öte yandan Sinan Gümüş tercihi de karşılığını buldu. Doğru hamleler ve üzüntünün mutluluğa döndüğü bir maç. Yakalanan sevinç kareleri, her şeyi yeterince açık bir şekilde anlatıyor zaten. Evet, Terim hanesine yazılan esaslı bir maçtı.



AYKUT KOCAMAN’I BÖYLE KABUL EDECEKSİNİZ



2- Bence taraftarın hafızasıyla günümüz futbolunun gerçekleri farklı ve bu dengede Kocaman haklı ama bunu açıklamak uzun bir yazının konusu. Öte yandan Kocaman, futbol mantalitesi, anlayışı çok uzun süredir bilinen bir teknik direktör; dolayısıyla onunla anlaştığınız anda zaten oynatacağı futbolu da kabul etmiş olursunuz. Hal böyleyken her hafta aynı şeyi tartışmak bana manasız geliyor. Belki şu yönden eleştirilebilir; kendisinin aldırdığı Valbuena ve Soldado gibi klas ayaklardan niye daha fazla yararlanmıyor ya da onlara göre bir oyun planını niye hâlâ oturtamadı?



EN SON TERİM İLE KAZANDI BELKİ YİNE ONUNLA KAZANIR



3- Evet, Galatasaray daha formda, daha iştahlı bir takım görüntüsünde ama ben beraberlik bekliyorum. Sarı kırmızılar ola ki ‘lanet’i sona erdirirler, Terim bir parantezi daha kapatmış olur ve en son kendisinin 1999’da galip geldiği Kadıköy’de, yeni bir tarih yazar. Olası bir Galatasaray galibiyetinde de büyük olasılıkla Aykut Kocaman bırakır.



BAŞAKŞEHİR’DEN BERABERLİK ÇIKAR



4- Ben bu maçın da berabere biteceği kanaatindeyim. Alanyaspor karşısında Başakşehir, özellikle defansının kötülüğüyle dikkat çekti ama benzer hataları Beşiktaş karşısında tekrarlamaları bana zor bir olasılık gibi geliyor.



iKi HOCA DA GERİLİM İKLİMİNE HiZMET EDiYOR



5- Göndermeler ince olsa dahi kamuoyunda bu göndermeler, gerilimi besleyen yeni hamleler olarak algılanıyor ya da yansıtılıyor. Toplumsal hayattaki ayrışma ya da popüler söylemiyle ‘kutuplaşma’nın tarihsel kökleri, futbolda daha eski ne yazık ki. Bu sistem içinde sevdiğimiz figürler de, uzun süredir uzlaşmadan çok gerilime hizmet ediyorlar. Keşke incelikler daha fazla olsa ya da kamuoyu vicdanındaki yerleri daha da genişlese. Ama olmuyor maalesef.



TRABZONSPOR’UN PANZEHiRi SABIRDIR



6- Trabzonspor’ur panzehiri sabır. Takımın birkaç sezon nadasa bırakılmasına katlanılacak ve bu sürede eldeki yeteneklerde doğru seçilmiş yabancılardan oluşturulacak bir iskelet yaratılacak. Nihayetinde şampiyonluk gelmese de her sezon Avrupa vitrininde boy gösterecek bir ruh ve bedenin oluşturulması önemli. Şimdiki gidişatta her gelenin, ilk tökezlemede kellesi isteniyor. Bu baskı da, gereksiz panikle arka arkaya birçok sezonun heba edilmesine neden oldu, olmaya da devam ediyor.



HAFTANIN ‘EN’LERi



- Haftanın olayı: Urfa’da dayak yiyen Mertcan Çam’ın 885 bin dolara Beşiktaş’a transferi! Kendisi bile habersizmiş!



- Haftanın Takımı: Alanyaspor



- Haftanın Teknik Direktörü: Mesut Bakkal



- Haftanın Futbolcusu: Sinan Gümüş



-Haftanın Hakemi: Halil Umut Meler

