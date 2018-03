MAÇ ÖZETİ | Akhisarspor 1 - 3 Trabzonspor (25. hafta puan durumu)

Akhisarspor-Trabzonspor maçıyla Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta sona erdi. Mücadelede üstün bir oyun sergileyen konuk ekip Trabzonspor, Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti ve geçtiğimiz haftaki Beşiktaş yenilgisini telafi etti.



Trabzonspor'a Akhisarspor karşısında galibiyeti getiren golleri; 45+2'de Okay Yokuşlu, 83. dakikada Burak Yılmaz ve 85. dakikada Dame N'Doye kaydetti. Akhisarspor'un tek sayısı, 90+3'te Soner'in ayağından geldi.

Akhisarspor'da Serginho, 90+1'de gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN!



Bu sonuçla Trabzonspor, deplasmanda üst üste 2. galibiyetini almış oldu. Trabzonspor ayrıca, ligin ilk yarısında Akhisarspor'dan kendi sahasında aldığı 6-1'lik yenilginin rövanşını da aldı. Akhisarspor'un ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Trabzonspor, aldığı galibiyetle puanını 39'a yükseltti. Akhisarspor ise 33 puanda kaldı.



MAÇTAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmaya geçen haftaki Beşiktaş maçına göre 4 değişiklikle çıktı.



Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Bordo-mavili ekipte kart cezalısı Tomas Hubocan'ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Jan Durica, Abdülkadir Ömür ve Dame N'Doye'un yerine Uğur Demirok, Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında forma şansı buldu.



Karşılaşmaya yedek başlayan Trabzonspor'un yeni profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki futbolcusu Sami Can Özkan da ilk defa maç kadrosunda yer aldı.



Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise Trabzonspor karşılaşmasında, galip geldikleri Fenerbahçe maçının kadrosunda 1 zorunlu değişikle takımını saha sürdü.



Akhisarspor'da 3-2 kazanılan Fenerbahçe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Lopes'in yerine Soner Aydoğdu görev yaptı.



Teleset Mobilya Akhisarsporlu oyuncular ve hakemler üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "2018 Troya Yılında Çanakkale'de buluşuyoruz." yazılı pankartıyla çıktı. Yeşil-siyahlı futbolculara down sendromlular eşlik etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



Karşılaşmanın 6. dakikasında savunma oyuncularının yaptığı hatayla topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Lukac yerinde bir müdahale ile topu uzaklaştırdı.

9. dakikada Larsson'un ceza alanı dışından attığı sert şutta top kaleci Onur'da kaldı.

30. dakikada Sosa'nın yaptığı ortada ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0



İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı



53. dakikada Larsson'un ceza alanı dışından attığı sert şutta top kaleci Onur'da kaldı.

72. dakikada Olcay Şahan'ın sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Sosa'nın vuruşunda kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Olcan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Seleznov'un aktardığı topla buluşan Sissoko'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

83. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Olcay Şahan'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Burak Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

85. dakikada bordo-mavili ekip bir gol daha buldu. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Burak Yılmaz'ın pasıyla meşin yuvarlakla buluşan N'Doye rahat bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da ilk sarı kartını 58. dakikada gören Serginho, 90+1. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+3. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Onur Kıvrak'ın vuruşu kısa düşünce ceza alanında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelerle buluşturdu: 3-1.



Müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazandı.



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Erkan Akbulut

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Serginho, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu (Dk. 63 Bia), Ömer Bayram, Eray Ataseven (Dk. 46 Bilal Kısa), Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson (Dk. 70 Olcan Adın), Muğdat Çelik, Seleznov

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Novak, Olcay Şahan (Dk. 87 Rodallega), Onazi, Kucka (Dk. 90+1 Hasan Batuhan Artarslan), Yusuf Yazıcı (Dk. 77 N'Doye), Sosa, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 45+2 Okay Yokuşlu, Dk. 83 Burak Yılmaz, Dk. 85 N'Doye (Trabzonspor), Dk. 90+3 Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Serginho (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 85 Caner Osmanpaşa, Seleznov (maç bittikten sonra) (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 74 Burak Yılmaz, Dk. 82 Kucka (Trabzonspor)