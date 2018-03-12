Süper Lig puan durumu - 25. hafta maç sonuçları (Lig TV - BeIN Sports maç özetleri)

Spor Toto Süper Lig 25. haftanın kapanış maçı bu akşam oynanacak. Akhisarspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği maç, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesinde ev sahibi Akhisarspor, 10 sırada 33 puanı bulunurken Trabzonspor, 8.sırada ve 36 puanı bulunuyor. Süper Lig 25. haftasında oynanan diğer maçların toplu sonuçları haberimizde. Bu sonuçlara göre Süper Lig puan durumu nasıl oldu?



SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Süper Lig 25. haftası Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı ile başladı. Cuma akşamı oynanan maçta Alanyaspor, güçlü rakibini 4-1 yenmeyi başardı. Medipol Başakşehir, bu yenilgi ile zirve yarışında yara aldı ve 2.lik sırasını Beşiktaş'a bıraktı. Maçın golleri, ev sahibi takım adına Fernandes(2), Efecan Karaca, Emre Akbaba'dan gelirken Başakşehir'in tek golü Bajic'ten geldi.



Cumartesi günü oynanan maçta Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, üstüste 3. galibiyeti aldı. Böylece Beşiktaş 8 puan geriden geldiği Süper Lig'de liderin ardından 2. sıraya yerleşti ve puan farkını üçe düşürdü. Beşiktaş'ın tek golü Brezilyalı futbolcusu Talisca'dan geldi. Beşiktaş, bu hafta Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasında Bayern Münih'i ağırlacak.



Süper Lig'de pazar günü oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, Malatya deplasmanında 2-0 galip dönerken Galatasaray'da istanbul'da oynanan karşılaşmada Atiker Konyaspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Fenerbahçe, bu galibiyetle 2 hafta aradan sonra galibiyetle tanışırken zirve yarışında kritik bir üç puan aldı. Galatasaray ise Başakşehir'in yenildiği haftada 3 puanı alırken 53 puanla zirvenin tek sahibi oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray, önümüzdeki hafta cumartesi akşamı Kadıköy'de karşı karşıya gelecekler. Süper Lig maç özetlerini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.



LİG TV MAÇ ÖZETLERİ İZLE

Alanyaspor 4-1 Medipol Başakşehir

Sivasspor 2-2 Kasımpaşa

Osmanlıspor FK 2-1 Bursaspor

Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği

Kayserispor 3-2 Kardemir Karabükspor

Göztepe 2-1 Antalyaspor

Yeni Malatyaspor 0-2 Fenerbahçe

Galatasaray 2-1 Atiker Konyaspor



SÜPER LİG PUAN DURUMU