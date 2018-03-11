Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray-Atiker Konyaspor maçı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının en kritik mücadelelerinden birine sahne oldu. Galatasaray Atiker Konyaspor maçında konuk ekip Atiker Konyaspor, 1-0 öne geçmesine rağmen Galatasaray, müthiş bir geri dönüş sergiledi ve karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının tüm özeti, ayrıntıları haberimizde...

Atiker Konyaspor, henüz 2. dakikada Moke'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda Galatasaray risk aldı. 69. dakikada Sinan Gümüş'ün asistiyle sahneye çıkan Gomis, skoru 1-1'e getirdi. Tüm hatlarıyla rakip kaleye baskı kuran Galatasaray'da Sinan Gümüş, Nagatomo'nun ortasına müthiş bir vuruş yaptı ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Galatasaray-Atiker Konyaspor maçı, 2-1 Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

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Galatasaray'da sonradan oyuna giren Sinan Gümüş, 1 gol ve 1 asist ile maça damga vuran isim oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 53'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Atiker Konyaspor ise 21 puanla küme düşme hattında kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakika 2: Konyaspor'un sağ taç çizgisi önünden kazandığı serbest vuruşta Volkan ortaladı, savunmanın dokunamadığı topu kale alanı içinde Moke kafayla tamamladı: 0-1

Dakika 5: Sağ kanatta topu alan Volkan Şen bir anda bomboş bir alan buldu. Ceza sahasına girmeden yaptığı ortada Eto'o'dan önce top kaleci Muslera'da kaldı.

Dakika 21: Ayağa paslarla ceza sahasına kadar gelen Galatasaray'da Selçuk'un şutunda Selim'in elle müdahalesi olduğunu belirten Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Topu beyaz noktaya koyan Gomis, kalecinin sağına doğru sert vurdu. Köşeyi doğru tahmin eden Serkan Kırıntılı, topu çıkarmayı başardı.

İkinci yarı

Dakika 47: Sol kanattan içeri sokulan Garry Rodrigues'in şutunda top savunmadan döndü.



Dakika 51: Linnes'in sağ kanattan yaptığı ortada Rodrigues'in kafayla indirdiği topu Gomis istediği gibi kontrol edemeyince savunma araya girdi.

Dakika 55: Nagatomo sol kanattan beklenmedik anda sert bir şut çıkardı, kaleci Serkan üzerine gelen topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

Dakika 69: Sinan Gümüş'ün sağ kanattan açtığı ortaya çok iyi bir kafa vuruşu yapan Gomis, skora 1-1'lik beraberliği getirdi.

Dakika 73: Gomis'in kafayla önüne indirdiği hava topunda ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Belhanda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak dışarı çıktı.



Dakika 83: dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayı içinde çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.



Dakika 86: Galatasaray öne geçti. Nagatomo'nun soldan ortasında, ceza sahasında Sinan Gümüş, sol ayağıyla yaptığı şık vole vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 46 Linnes), Macion, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk İnan, Donk (Dk. 46 Sinan Gümüş), Feghouli (Dk. 84 Ahmet Çalık), Belhanda, Rodrigues, Gomis

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Moke, Ferhat Öztorun, Jonsson, Volkan Şen (Dk. 57 Ömer Ali Şahiner), Bourabia, Milosevic (Dk. 75 Volkan Fındıklı), Fofana, Eto'o (Dk. 66 Jahovic)

Goller: Dk. 2 Moke (Atiker Konyaspor), Dk. 69 Gomis, Dk. 86 Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 5 Ferhat Öztorun, Dk. 19 Selim Ay, Dk. 58 Jonsson, Dk. 82 Bourabia, Dk. 85 Serkan Kırıntılı, Jahovic (Maç bittikten sonra) (Atiker Konyaspor), Dk. 40 Mariano, Dk. 56 Muslera, Dk. 60 Serdar Aziz, Dk. 74 Belhanda (Galatasaray)

GALATASARAY-ATİKER KONYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da kadro değişmedi.



Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, ligde son oynanan ve 7-0 kazanılan Kardemir Karabükspor müsabakasının ilk 11'inde değişiklik yapmayarak, takımını aynı kadroyla sahaya sürdü.



Galatasaray takımı, Atiken Konyaspor önünde sahaya, Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, Selçuk İnan, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis 11 ile çıktı.



Sakatlığı bulunan Eren Derdiyok maç kadrosunda yer almazken, tedavisi sonrası takımla çalışmalara başlayan Jason Denayer ise yedekler arasında yer buldu.





Fernando yine yedek



Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre takımdan ayrı kalan ve Kardemir Karabükspor maçının ikinci yarısında oyuna girerek sahalara dönen Fernando Reges, Atiker Konyaspor önünde de yedek soyundu.



Teknik direktör Terim'in tamamen iyileşene kadar riske atmak istemediği ve Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando, müsabakaya yedekler arasında başladı.



Tribünler büyük oranda doldu



Galatasaray-Atiker Konyaspor maçına futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu.



Türk Telekom Stadı'nda yapılan karşılaşma için sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri doldururken, 40 binin üzerinde futbolsever yer aldı.



Ayrıca, yaklaşık 100 Atiker Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden müsabakayı takip etti.



Sergen Yalçın ilk maçına çıktı



Atiker Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ilk müsabakasına Galatasaray deplasmanında çıktı.



Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Konya ekibinde teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrılırken, koltuğu devralan Sergen Yalçın ise Galatasaray önünde siftah yaptı.