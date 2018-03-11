Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Malatya Fener maçı kaç kaç?

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı saat 16.00'da başlayacak. Başakşehir'in kaybettiği bu hafta Fenerbahçe 3 puan alarak hem kötü gidişe bir son vermek hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Derbi öncesi kötü bir kaza yaşamak istemiyor. Peki Malatyaspor Fenerbahçe maçı nasıl canlı izlenir? İşte karşılaşmadan detaylar...

MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME

Malatyaspor Fenerbahçe maçı Türkiye'de ancak yayın haklarını sahibi beIN Sports 1 kanalından izlenebilir. Aboneliğiniz yoksa tek seferlik ödeme yaparak karşılaşmayı izleyebilirsiniz. Tabii Türkiye dışında başka alternatif kanallar da bulunmaktadır.

MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ALTERNTİF KANALLAR

Türkiye ligi dünyada da ilgi çekiyor ki bu maç da yurtdışında çeşitli ülkelerde naklen yayımlanacak. Balkalarda bulunuyor ve maçı izlemek istiyorsanız ülkenizdeki Sportklub 2 kanalından maçı takip edebilirsiniz.

MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

Heyecanla beklenen maçı alternatif olarak Mynet'in canlı anlatım sayfasından da takip edebilirsiniz. Dakika dakika golleri, pozisyonları, maç içindeki gelişmeleri ve skoru haber alabilirsiniz.

Malatyaspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım için tıklayınız

TAKIMLARIN SON DURUMU

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Malatya temsilcisi, son 4 haftadır yenilmiyor. Ligde son 2 maçını da galip bitiren sarı-siyahlılar 34 puanla 9. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor son 5 maçında 1 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 2 galibiyetlik performans sergiledi. Fenerbahçe ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet 1 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman