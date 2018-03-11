Kayserispor 3 - 2 Karabükspor (Maç özeti)

Süper Lig'in 25. haftası Kayserispor-Karabükspor maçına sahne oldu. 5 golün atıldığı maçta Kayserispor galibiyeti Kravets (2) ve Deniz Türüç'ün golleriyle aldı. İşte Kayserispor-Karabükspor'un maç özeti, golleri ve tüm ayrıntıları...



Kadir Has Stadı'ndaki maça Karabükspor hızlı başladı. 22'de Stahl'ın asistinde Leandrinho golü attı ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 28. dakikada Kravets, Kayserispor'u devreye 1-1'lik eşitlikle götürdü.



İkinci yarıya hızlı başlayan Kayserispor, 48'de penaltıdan Deniz Türüç'le 1-0 geriden gelerek 2-1 öne geçti. 56'da bir kez sahneye çıkan Artem Kravets farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1.

88'de Kage'nin asistinde Skulason, Karabük'ü umutlandırsa da kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kayserispor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 41 yaparken, Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR 3 - 2 KARABÜKSPOR



STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, İbrahim Bozbey



KAYSERİSPOR: Lung, Tiago Lopes, Asamoah Gyan, Espinoza (Kucher dk. 61), Deniz Türüç, Kravets (Varela dk. 75), Mendes (Güray Vural dk. 61), Sapunaro, Badji, Kana Bıyık, Atilla Turan

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Tayyip, Osman Çelik, Skulason, Adam Mikel, Hakan Aslantaş, Kravcenko, Engin Keleş (Yusuf dk. 84), Leandro (Ali Can dk. 75), Ibanez, Herve

GOLLER: Leandro (dk. 22), Skulason (dk. 88) (Kardemir Karabükspor), Kravets (dk. 29), Deniz Türüç (dk. 49 pen.), Kravets (dk. 58) (Kayserispor)

KIRMIZI KART: Ibanez (maç bitimi) (Kardemir Karabükspor)

SARI KARTLAR: Espinoza (Kayserispor), Skulason (Kardemir Karabükspor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

21. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Atilla Turan'ın şutunda top az farkla auta gitti.

22. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen Kardemir Karabükspor atağında Stahl'ın ceza alanına gönderdiği ortasında altı pas içerisinde Leandrinho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

28. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan Atilla Turan'ın ceza yayına çıkardığı pasta Deniz Türüç'ün şutunda top savunmadan döndü. Atağın devamında Kravets, önünde kalan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

48. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahasında rakibiyle ikili mücadeleye giren Sapunaru yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

49. dakikada penaltıyı kullanan Deniz Türüç, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

58. dakikada Karabükspor defansının uzaklaştıramadığı topu Kravets aldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

72. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Asamoah Gyan’ın vuruşunda top direkten döndü.

88. dakikada Herve’nin pasında ceza alanında topla buluşan Skulason’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2 8\. dakikada Herve’nin pasında ceza alanında topla buluşan Skulason’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2