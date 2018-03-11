Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle – GS Konya maçı saat kaçta?

Galatasaray Konyaspor maçı iki takım için de kritik öneme sahip. Galatasaray maç fazlası ile liderlik koltuğunda ama 3 puan alırsa en yakın rakibi ile puan farkını 3'e çıkartabilecek. Önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde de avantajını kaybetmek istemiyor.

Konyaspor ise düşme hattında yer alıyor. Puan farkı düşme hattından kurtulabilmesi için matematiksel olarak müsait. Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın getirildiği Konyaspor Süper Lig'de kalabilmek için bütün kalan her maçında büyün gücünü ortaya koymak durumunda.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

Sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği maç Türkiye'de beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak. Maçı canlı izlemek istiyorsanız beIN Sports (Digiturk) aboneliğinizin olması gerekiyor. Aboneliğini yok ama Galatasaray Konyaspor maçını canlı izlemek istiyorsunuz; o zaman tek maçlık ücret ödeyerek karşılaşmayı seyredebilirsiniz.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI ALTERNATİF KANALLAR

Karşılaşmayı yurtdışından takip edecekseniz bulunduğunuz ülkeye göre farklı alternatif kanallar bulunuyor. Afrika ülkelerinin pek çoğunda Galatasaray Konyaspor maçı A+ Sport kanalından canlı olarak izlenebilir. Fransa, ABD, Filipinler, Kanada ve Kamboçya'da o ülkede yayın yapan beIN Sport ile maç seyredilebilir. Balkanlarda ise karşılaşmayı Sportklub kanalı canlı gösteriyor.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Heyecanla beklenen maçı alternatif olarak Mynet'in canlı anlatım sayfasından da takip edebilirsiniz. Dakika dakika golleri, pozisyonları, maç içindeki gelişmeleri ve skoru haber alabilirsiniz.



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TAKIMLARIN SON DURUMU

Sarı Kırmızılı ekip ligde son 5 maçında 4 galibiyet elde etti bir kere de mağlup oldu. Son üç maçını ise kazandı. Evinde iyi bir performans sergileyen Galatasaray, Konyaspor maçında da favori tarafta.

Ligde düşme hattında olan Konyaspor ise son 5 maçında 3 kere mağlup olup, 1 kere beraberlik yaşarken ancak 1 galibiyet elde edebildi. Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile Konyaspor'un nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 22 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 22 karşılaşmadan 18'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 14,5 yıldır 3 puana ulaşamadı.

Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da yapılan 16 lig maçından 14'ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi.

Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da da 0-0'lık beraberliklerle aldı. İstanbul'da ev sahibi ekip 43, konuk takım ise 12 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 2-1 galip geldi.

GALATASARAY KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Konyaspor: Serkan, Skubic, Eren, Ferhat, Ömer Ali, Volkan, Mehdi, Fofana, Milosevic, Eto’o, Jahovic

GS'DE 3 İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray’da Mariano Filho, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, Atiker Konyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Atiker Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.