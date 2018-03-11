SPOR

Malatyaspor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

11 Mart 2018 | 15:53

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı oynanıyor. Ligde 44 puanla şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 34 puanla orta sıralarda mücadele veren Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının özeti, önemli anları ve tüm ayrıntıları MYNET.COM'da...

Malatyaspor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı oynanıyor. Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının özeti, önemli anları ve tüm ayrıntıları MYNET.COM'da...

 



YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE

STAT: Yeni Malatya
SAAT: 16.00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: BeIN SPORTS 1

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

- 5. dakikada Boutaib'in uzanktan şutunu Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel aynı güzellikte kurtardı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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